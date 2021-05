MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination de Nadia Bastien à titre de directrice du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) de la Ville de Montréal. Mme Bastien assurait déjà ces fonctions par intérim depuis juin 2020.

« Nous sommes fièr.es aujourd'hui d'entériner la nomination de Nadia Bastien, avec qui j'ai déjà l'honneur de travailler au quotidien. Mme Bastien fait preuve d'un grand professionnalisme et d'un engagement profond sur les dossiers sensibles et majeurs de la diversité et de l'inclusion sociale. Sa grande connaissance et ses nombreuses années d'expérience font d'elle la candidate idéale pour venir compléter l'équipe de la direction Qualité de vie », a déclaré Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et des loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif.

« J'offre mes sincères félicitations à Mme Bastien pour sa nomination à la tête du SDIS. Mme Bastien a un parcours remarquable et ses réalisations à la Ville de Montréal démontrent tout son sens du dialogue et son dévouement pour les dossiers importants de l'inclusion sociale et de la diversité. Nous sommes convaincu.es qu'elle sera en mesure de relever les nombreux défis avec brio et de poursuivre les projets pour ne laisser personne pour compte dans la métropole », a ajouté Cathy Wong, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif.

Madame Nadia Bastien cumule plus de 20 années d'expérience professionnelle, dont 5 à la Ville de Montréal. Elle a joint l'administration municipale en 2016, où elle a occupé le rôle de cheffe de division relations interculturelles et lutte contre les discriminations. Elle a également occupé le poste de directrice du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal avant d'exercer les fonctions de façon intérimaire de directrice du Service de la diversité et de l'inclusion sociale en juin 2020.

