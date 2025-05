LA SAISON DES FESTIVALS DÉBUTE DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES !

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le cœur culturel de Montréal vibrera tout l'été sous le signe des 23 festivals et des événements alors que débute cette fin de semaine le Pouzzafest et le festival Exclam, humour en liberté. Jusqu'à l'automne, des festivals musicaux, dansants, théâtraux, cinéphiles, littéraires et circassiens inviteront les Montréalais•es, les festivali•ers•ères et les touristes à vivre pleinement la saison estivale sur les places publiques et dans les salles du Quartier des spectacles. Des anniversaires d'événements emblématiques marqueront également l'été notamment les 45 ans du Festival international de jazz de Montréal, les 35 ans du Festival Présence autochtone, ou les 30 ans du Festival Accès Asie.

« À Montréal, l'été rime avec festivals ! Ce sera encore le cas cette année grâce à une programmation riche et diversifiée au cœur de notre centre-ville, tout comme dans nos quartiers. Nos festivals sont l'occasion de célébrer notre culture, de mettre en lumière les talents d'ici et d'ailleurs et d'animer nos espaces publics en créant chaque fois des expériences uniques. Cette année, notre administration a investi un total de 8 M$ pour soutenir nos événements tout au long de l'été. Que vous soyez Montréalais•es ou de passage dans la métropole, je vous invite à profiter pleinement de cette effervescence culturelle qui fait de notre ville une destination incontournable. Bons festivals à toutes et à tous ! »

- Mme Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie

Les festivals, moteur de vitalité culturelle et économique

Toutes les semaines de mai à la fin septembre, la programmation des festivals est spectaculaire, qu'elle soit en salle ou à l'extérieur et gratuite, les visiteurs peuvent profiter de prestations pour tous les goûts, tous les âges et tous les budgets. Les 26 festivals se déroulant dans le Quartier des spectacles reflètent la richesse et la diversité culturelle de Montréal et célèbre la culture sous toutes ses formes!

Au-delà, des retombées économiques locales qui démontrent le rôle clé de la culture dans la vitalité du centre-ville, ces événements contribuent magnifiquement à la réputation mondiale de Montréal, font rayonner la culture d'ici et attire des visiteurs de partout.

« En été, le Quartier des spectacles devient le coeur de la culture et du divertissement à Montréal. Des Jardins Gamelin à la place des Festivals en passant par l'esplanade Tranquille, nos espaces publiques s'animent pendant quatre mois aux rythmes des festivals et des événements. Que l'on soit Montréalais•e ou touriste, néophyte ou pasionné•e de culture, chacun y trouve une offre et des expériences uniques, accessibles et rassembleuses. »

- Mme Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

LES 26 FESTIVALS DE LA SAISON ESTIVALE 2025

Accès Asie - du 1 au 31 mai | Pouzza Fest - du 16 au 18 mai | Exclam, humour en liberté - du 17 au 24 | Festival TransAmériques (FTA) - du 22 mai au 5 juin | ATSA La Ferme ou comment nourrir un futur intelligent - du 23 au 25 mai | OFFTA - du 23 mai au 1er juin | Les Francos de Montréal - du 13 au 21 juin | Festival international de jazz de Montréal - du 26 juin au 5 juillet | MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE - du 3 au 13 juillet | Festival international Nuits d'Afrique - du 8 au 20 juillet | SoulFest Montréal - Du 10 au 13 juillet | Juste pour rire Montréal - du 16 au 27 juillet | Festival International de films Fantasia - du 17 juillet au 3 août | Festival Fierté Montréal - du 31 juillet au 10 août | Festival International Présence Autochtone - du 5 au 14 août | Italfest - du 8 au 17 août | Festival Under Pressure - du 8 au 10 août | Virée classique de l'OSM - du 13 au 17 août | MUTEK - du 19 au 24 août | M.A.D. - du 21 au 25 août | Festival JOAT - Festival international de street dance - du 26 août au 1er septembre | Festival Quartiers Danses - du 4 au 14 septembre | Festival international de la littérature (FIL) - du 24 septembre au 4 octobre | Festival Tempéo Danse et musique - Du 10 au 14 septembre | MAPP_MTL - du 23 au 27 septembre.

AUSSI DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES…

Les Jardins Gamelin, 11e saison - Du 29 mai au 14 septembre 2024 avec une soirée d'ouverture festive et rassembleuse le 30 mai dès 17 h avec Super Plage - DJ Set, Parazar et Sarahmée.

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Cœur culturel de Montréal, il offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et accueille un grand nombre de festivals et d'événements. Le Quartier propose des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde comme le design d'éclairage, la création d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal.

Plus d'informations : quartierdesspectacles.com

PHOTOS

Téléchargement en ligne.

Merci d'indiquer les légendes et les crédits.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

CONTACT MÉDIA : Mélanie Mingotaud, Communications Mingotwo, [email protected], (514) 582-5272; SOURCE : Partenariat du Quartier des spectacles, Marie Lamoureux, [email protected], (514) 923-6772