Nomination de Mme Sofia Benkirane au conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau

MONTRÉAL, le 3 juill. 2024 /CNW/ - La Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD) annonce la nomination de Mme Sofia Benkirane au sein de son conseil d'administration, pour un mandat de 3 ans. Cette nomination est effective à compter d'aujourd'hui, suivant l'adoption de la résolution par le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Mme Sofia Benkirane, M.Sc.A (Groupe CNW/Société du parc Jean-Drapeau)

Détentrice d'un baccalauréat en urbanisme et d'une maîtrise en gestion de projets d'aménagement de l'Université de Montréal, Mme Benkirane s'intéresse à la création de villes inclusives à échelle humaine. Actuellement chargée de projet chez Société Logique, elle se distingue par son expertise dans le design universel et son engagement pour la justice sociale. Son rôle au sein de la Table des Groupes de Femmes de Montréal et au conseil d'administration de l'INÉÉI-PSH témoignent de son dévouement envers des communautés sécuritaires, égalitaires et inclusives.

« L'arrivée de Mme Benkirane au conseil d'administration est une excellente nouvelle pour le parc Jean-Drapeau, pleinement engagé dans une transformation pour devenir un des parcs les plus emblématiques à l'échelle internationale. Nous sommes impatients de travailler avec elle pour concrétiser cette vision », a déclaré Laurence Lavigne-Lalonde, responsable des grands parcs, du Mont-Royal et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Sofia Benkirane parmi nous. Ses expériences et son intérêt pour des villes inclusives enrichiront nos efforts pour faire du parc Jean-Drapeau un espace de référence en termes de développement urbain durable et d'accessibilité. Je tiens également à remercier Pierre Bouchard, membre sortant, pour son engagement exceptionnel des dix dernières années au sein du Parc », a ajouté Karel Mayrand, président du conseil d'administration de la SPJD.

« Mme Benkirane apportera une perspective unique et précieuse à notre conseil d'administration. Son engagement envers l'urbanisme inclusif et durable renforcera notre capacité à transformer le parc Jean-Drapeau en un lieu encore plus dynamique et accueillant pour tous », a souligné Véronique Doucet, directrice générale de la SPJD.

Le conseil d'administration de la SPJD est composé de leaders reconnus dans leurs domaines respectifs, unis par une vision commune de développement durable et d'inclusion. Les membres actuels du conseil d'administration de la SPJD sont :

Karel Mayrand

Président

PDG, Fondation du Grand Montréal

Daisy Dedeian

Vice-présidente

Directrice principale, Risques opérationnels, Desjardins

Pierre Bouchard

Administrateur

Architecte paysagiste

Claude Michaud

Administrateur

Administrateur de sociétés

Judy Sheehan

Administratrice

Présidente, Gestion Humano

Soumya Tamouro, ASC

Administratrice

Vice-présidente, Développement des affaires, Sémaz, ainsi que consultante en développement

stratégique, innovation sociale et gouvernance

Nathalie Hamel, LL.B, ASC

Administratrice

Directrice générale, Affaires publiques et communications externes, Autorité des marchés financiers

Luci Tremblay

Administratrice

Directrice, Stratégie et développement, Montréal en Histoires (MEH), H2Emotion (H2E)

Paolo Di Pietrantonio, CPA, CA

Administrateur

Vice-président et Associé, Horwath HTL

Sofia Benkirane, M.Sc.A

Administratrice

Chargée de projet, Société Logique

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Audrey Beaumont, Conseillère aux communications, [email protected]