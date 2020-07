MONTRÉAL, QC, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif annonce la nomination de Me Selena Lu au conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), et ce, pour un mandat de 3 ans. Cette nomination, qui sera effective lors du CA de septembre prochain, fait suite à une résolution du comité exécutif adoptée le mercredi 8 juillet 2020.

Avocate de formation, madame Lu est depuis 2019, associée au cabinet Lavery Avocats. Œuvrant en droit des affaires, elle s'occupe entre autres de la négociation et de la mise en œuvre des transactions commerciales incluant l'achat et la vente d'actifs et d'actions ainsi que le financement pour le compte de sociétés fermées.

Une expertise confirmée en gouvernance au service du développement de la SPJD

Depuis 2017, elle est membre du conseil d'administration du Musée National des Beaux-Arts du Québec et du Collège des administrateurs de Sociétés. Elle a également été présidente de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal (JCCM) et membre du conseil d'administration de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain (CCMM) en 2018 et 2019.

« Je suis heureuse d'annoncer la nomination de madame Lu au conseil d'administration de la SPJD. Son expertise professionnelle sera un atout précieux pour la Société. Le parc Jean-Drapeau est sur le point de se doter d'un nouveau Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement qui s'échelonnera sur un horizon de 10 ans. La contribution de madame Lu et de tous les membres du conseil d'administration de la SPJD sera importante afin de mener à terme ce Plan ambitieux et innovant », a déclaré Valérie Plante.

« Je me réjouis de l'arrivée de madame Lu au sein du conseil d'administration alors que le Parc se prépare à déployer un nouveau Plan directeur. Le développement de ce lieu historique qu'est le parc Jean Drapeau ainsi que les perspectives exceptionnelles pour son avenir sont des enjeux stimulants qui rendent le travail d'administrateur intéressant et enrichissant. Je profite de l'occasion pour remercier madame Louise Champoux-Paillé qui cède sa place au conseil d'administration de la SPJD après 11 ans de loyaux services » de mentionner monsieur Renaud Coulombe, président du conseil d'administration de la SPJD.

Les membres du conseil d'administration de la SPJD sont :

Renaud Coulombe

Président

Vice-président et chef des affaires juridiques, Mouvement Desjardins

Karel Mayrand

Vice-président

PDG Fondation du Grand Montréal

Nathalie Benoit

Administratrice

Directrice de la promotion institutionnelle, Université du Québec à Montréal

Pierre Bouchard

Administrateur

Architecte paysagiste

Daisy Dedeian

Administratrice

MBA et Chef d'équipe, Chappuis Halder & Co.

Claude Michaud

Administrateur

Vice-président du Conseil et directeur général, DNA Capital



Judy Sheehan

Administratrice

CRHA et présidente, Judy Sheehan Management

Paul-Antoine Troxler

Administrateur

Directeur Éducation et recherche, Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec

Selena Lu

Administratrice

Lavery Avocats, Associée

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la mission est de gérer, d'administrer, de développer, de protéger et d'animer le parc Jean-Drapeau.

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Renseignements: Gabrielle Meloche, Chef communications, [email protected], 514 872-7322

Liens connexes

www.parcjeandrapeau.com