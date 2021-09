Nomination de M. Stéphane Forget au conseil d'administration de l'ITHQ

Vice-président principal Affaires publiques, coopération et responsabilité d'entreprise chez Sollio Groupe Coopératif, Stéphane Forget a également été président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Fort d'une vaste expérience en affaires gouvernementales et publiques ainsi qu'en gestion, M. Forget sera un atout pour l'ITHQ qui se réjouit de l'accueillir sur son conseil d'administration et de pouvoir bénéficier de son expertise. Il a été nommé pour un mandat de trois ans.

M. Marcel Groleau, président général de l'Union des producteurs agricoles, a quant à lui été reconduit dans ses fonctions d'administrateur pour les trois prochaines années.

Le conseil d'administration 2021-2022 de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec se compose des 13 personnes suivantes :

M me Colombe Bourque

Directrice générale

Hôtel-Musée Premières Nations, Musée Huron-Wendat et Office du tourisme de Wendake

Directrice générale Hôtel-Musée Premières Nations, Musée Huron-Wendat et Office du tourisme de M. Paolo Di Pietrantonio , CPA, CA | président du conseil d'administration

Associé senior

Horwath HTL

, CPA, CA | Associé senior Horwath HTL M. Stéphane Forget

Vice-président principal Affaires publiques, coopération et responsabilité d'entreprise|Sollio Groupe Coopératif

Vice-président principal Affaires publiques, coopération et responsabilité d'entreprise|Sollio Groupe Coopératif L'honorable Liza Frulla , C.P., C.M., O.Q.

Directrice générale

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

, C.P., C.M., O.Q. Directrice générale Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec M me Manon Genest | vice-présidente du conseil d'administration

Associée fondatrice et directrice générale du bureau de Montréal

TACT Intelligence-conseil

Manon Genest | Associée fondatrice et directrice générale du bureau de Montréal TACT Intelligence-conseil M. Marcel Groleau

Président général

Union des producteurs agricoles

Président général Union des producteurs agricoles M me Stéphanie Lepage*

Directrice du marketing et des communications

Stéphanie Lepage* Directrice du marketing et des communications Société du Palais des congrès de Montréal

M. Louis-François Marcotte*

Restaurateur et animateur

Vice-président, Image de marque et innovation

Groupe Sportscene

Restaurateur et animateur Vice-président, Image de marque et innovation Groupe Sportscene M. Jacques Nantel

Professeur émérite de marketing

HEC Montréal

Professeur émérite de marketing HEC Montréal M me Claudine Roy

Propriétaire et présidente

Auberge sous les arbres

Propriétaire et présidente Auberge sous les arbres M. Jasmin Tanguay

Directeur principal des études universitaires et de la recherche

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Directeur principal des études universitaires et de la recherche Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec M. Pasquale Vari *

Professeur - Département des techniques de cuisine

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

* Professeur - Département des techniques de cuisine Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Me Louis Vincent *

Notaire et directeur général

PFD Notaires

* Diplômé de l'ITHQ

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Source: Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, ITHQ, 514 282-5111, poste 4078, [email protected]

Liens connexes

www.ithq.qc.ca