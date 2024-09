Nomination de M. Alain Dufort au conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau

MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) annonce la nomination de M. Alain Dufort en tant que membre de son conseil d'administration, pour un mandat de trois ans. Cette nomination est effective à compter d'aujourd'hui, suivant l'adoption de la résolution par le comité exécutif de la Ville de Montréal. M. Dufort a également été nommé membre du comité d'audit.

Titulaire d'un baccalauréat en génie de Polytechnique Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal, M. Dufort a travaillé tout au long de sa carrière au service des citoyens et au bénéfice de la collectivité. Gestionnaire aguerri, il a consacré une partie significative de sa carrière au service de la Ville de Montréal. Il a supervisé des projets majeurs et contribué à façonner les orientations stratégiques de la métropole, en particulier à travers des services cruciaux tels que le Service des Grands parcs, du Mont Royal et des sports, ainsi que le parc Jean-Drapeau. Actuellement directeur général du Réseau de Transport de Longueuil, M. Dufort apportera au conseil de la SPJD une expertise pointue en gestion des finances, des affaires contractuelles et des risques.

« La Ville de Montréal a mandaté la société du parc Jean-Drapeau afin de mettre en œuvre le plan directeur ambitieux du Parc. Pour y arriver, nous aurons besoin d'administrateurs expérimentés! La richesse du parcours de M. Dufort et sa compréhension approfondie des enjeux financiers et contractuels seront des atouts précieux pour le conseil d'administration de la SJPD. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l'équipe d'administrateurs et comptons sur son riche bagage professionnel pour soutenir la transformation de ce parc emblématique! Sa contribution nous aidera à déployer avec succès des projets ambitieux et à maximiser leur impact », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, responsable des grands parcs, du Mont-Royal et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Dufort au sein de notre conseil d'administration. Sa vaste expérience acquise à la Ville de Montréal, notamment dans la gestion des grands projets et des finances publiques ajoutera encore plus de rigueur et de compétence à notre conseil. Je salue également le nouveau mandat de Daisy Dedeian, qui devient présidente du comité d'audit, suivant le départ de Claude Michaud après 6 belles années d'engagement avec nous », explique Karel Mayrand, président du conseil d'administration de la SPJD.

« M. Dufort rejoint notre équipe à un moment clé pour le parc Jean-Drapeau. Son expertise en gestion stratégique, en urbanisme et en aménagement d'espaces publics, enrichira notre gouvernance et permettra d'aller encore plus loin dans la réalisation de nos objectifs de transformation et d'inclusivité », a ajouté Véronique Doucet, directrice générale de la SPJD.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Audrey Beaumont, conseillère en communications, Société du parc Jean-Drapeau, [email protected]