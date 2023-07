TORONTO, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Joanne De Laurentiis, présidente de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), a le plaisir d'annoncer la nomination de Lucie Tedesco au conseil d'administration de l'ARSF pour un mandat de deux ans, à partir du 13 juillet 2023.

Cadre bilingue et chevronnée des services financiers, Lucie Tedesco cumule plus de 34 ans d'expérience connexe dans les domaines des politiques et de la réglementation, de la gouvernance, de la gestion du risque, du droit, des stratégies, de l'exploitation et de la protection des consommateurs.

Nomination de Lucie Tedesco au conseil d’administration de l’ARSF (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Anciennement commissaire et commissaire adjointe de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, Mme Tedesco a occupé jusqu'en septembre 2023 le poste de conseillère stratégique et avocate au sein du groupe de réglementation des services bancaires et financiers de McCarthy Tétrault LLP.

Elle a fait partie de la direction d'Exportation et développement Canada au poste de vice-présidente, Opérations d'assurance et de prêt, et de vice-présidente, Stratégie et planification. Mme Tedesco a également siégé aux conseils d'administration de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de la Société d'assurance-dépôts du Canada, en plus d'avoir assumé la présidence et la vice-présidence de l'International Financial Consumer Protection Organisation.

« Lucie est une avocate accomplie qui a une connaissance approfondie des questions réglementaires et des politiques du secteur financier », a déclaré la présidente Joanne De Laurentiis. « Elle possède une vaste expérience dans les secteurs des banques, de l'assurance, des paiements, des organismes externes de traitement des plaintes, des pratiques commerciales, de la protection des consommateurs et de la technologie réglementaire. Son expérience précédente à titre de commissaire pour l'Agence de la consommation en matière financière du Canada lui permettra aussi de faire valoir la perspective des consommateurs auprès des membres du conseil de l'ARSF. »

Les biographies de tous les membres du conseil d'administration peuvent être consultées à l'adresse www.fsrao.ca/fr/propos-de-larsf/gouvernance .

L'ARSF continue de travailler avec ceux qu'elle réglemente pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix des consommateurs et des membres. Plus de détails à www.fsrao.ca/fr .

