Nomination de la Première vice-présidente exécutive, Placements privés à Investissement Québec

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Investissement Québec (IQ) annonce la nomination de Madame Bich-Trang (Bicha) Ngo au poste de première vice-présidente exécutive, Placements privés.

Dans le cadre de ces fonctions, Mme Ngo sera responsable de l'ensemble des opérations relatives aux transactions en placements privés que réalisera la Société. À cet égard, elle assurera la gestion des activités relevant des comptes majeurs, des interventions en capital de risque et via des fonds d'investissement, en plus de superviser les opérations de Ressources Québec, responsable de l'investissement en participations ou en titres de créance, dans les secteurs des ressources naturelles et de l'énergie. Elle jouera un rôle clé en matière de participation dans les entreprises pour accélérer leur croissance.

Avec la nomination de Mme Ngo, IQ complète la formation de son comité de direction qui travaillera à réaliser la transformation proposée par le gouvernement, afin de faire de la Société, la porte d'entrée pour les entreprises et les entrepreneurs du Québec.

Une professionnelle aguerrie du monde de la finance

Avant de se joindre à Investissement Québec, Mme Ngo occupait le poste de vice-présidente, Développement corporatif chez Domtar Inc. Son rôle consistait à gérer les transactions et à faire le suivi de l'intégration des actifs acquis, en plus de voir au développement de la stratégie corporative de l'entreprise. Pendant ses 9 années chez Domtar, Mme Ngo a piloté des acquisitions et des ventes d'actifs qui ont contribué à transformer l'organisation.

Reconnue pour son esprit stratégique, orienté vers les résultats, Bicha Ngo possède une expérience transactionnelle de près de 25 ans dont la majorité passée au sein des équipes du secteur de la banque d'investissement de CIBC World Markets et de Merril Lynch. Détentrice du titre CFA, elle est diplômée en finance de HEC Montréal.

« L'arrivée de Bicha au sein d'Investissement Québec va grandement contribuer à renforcer notre force de frappe en matière de placements privés. Son expérience vaste en banque d'investissement, combiné à son expertise des transactions, font d'elle un atout de taille pour la Société, qui compte travailler à identifier et à soutenir les secteurs et les joueurs clés de notre économie, pour favoriser leur croissance et ainsi contribuer à notre prospérité collective », a soutenu M. Guy LeBlanc, président et chef de la direction d'Investissement Québec.

« Grâce à la transformation d'Investissement Québec, notre gouvernement souhaite notamment revoir ses outils d'intervention afin de combler les carences dans la chaîne des capitaux, prendre plus de risques et accélérer ainsi les investissements des entreprises au Québec. Je remercie Mme Ngo de mettre à profit son savoir-faire dans les services transactionnels et, surtout, de jumeler ses forces à celles des autres membres du comité de direction d'Investissement Québec afin d'assurer la réussite de cette nouvelle approche de développement économique pour le Québec. Une approche qui stimulera l'innovation dans les entreprises, la croissance, l'investissement local et étranger, l'exportation et la création d'emplois à haute valeur ajoutée dans toutes nos régions », a ajouté M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière.

À propos d'Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec/fr)

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

