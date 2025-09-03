Nomination de la docteure Caroline Quach-Thanh à titre de directrice nationale de santé publique

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui à la nomination de la Dre Caroline Quach-Thanh à titre de nouvelle directrice nationale de santé publique et de sous-ministre adjointe à la prévention et à la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

La Dre Quach-Thanh succèdera ainsi au directeur national de santé publique actuel, le Dr Luc Boileau, dès le 29 septembre prochain. Le gouvernement tient à souligner l'expertise du Dr Boileau, qui a été un atout considérable dans le cadre de la gestion de la pandémie, de même que lors de la période de sortie de cette crise, sans oublier les nombreux autres dossiers et changements d'envergure où son engagement a été déterminant, comme la Stratégie nationale de prévention en santé et le Programme national de santé publique. Il poursuivra sa carrière dans le domaine de la santé publique à titre de médecin spécialiste.

Le choix de la Dre Quach-Thanh s'est fait à l'issue d'un processus de nomination exigeant et rigoureux amorcé au printemps dernier et qui s'est finalisé au mois de juin. L'expertise et l'expérience de Dre Quach-Thanh font d'elle la personne tout indiquée pour occuper cette fonction importante au Québec. Elle a amorcé sa carrière à l'Hôpital de Montréal pour enfants et à l'Université McGill dans le département de pédiatrie de 2003 à 2016, avant de poursuivre sa carrière comme professeure titulaire dans les départements de microbiologie, d'infectiologie, d'immunologie et de pédiatrie de l'Université de Montréal. Microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, elle est également professeure associée au Département d'épidémiologie, de biostatistiques et de santé au travail de l'Université McGill. La Dre Quach-Thanh a été la présidente du Comité consultatif national en immunisation de l'Agence de la santé publique du Canada et est la présidente actuelle du Comité sur l'immunisation du Québec.

Citation :

« Je tiens à remercier le Dr Boileau pour tout le travail accompli au cours des dernières années, particulièrement lors de la pandémie et plus récemment, dans le cadre de l'élaboration de la toute première stratégie nationale de prévention en santé. Je suis très reconnaissant d'avoir pu compter sur son expertise et sa précieuse contribution au cours des dernières années. Je félicite par ailleurs la Dre Quach-Thanh pour sa nomination. Je suis persuadé qu'elle saura conseiller et guider les équipes avec leadership et passion. La prévention est au cœur de notre vision stratégique pour un Québec en santé, et dans le cadre de son mandat comme directrice nationale de santé publique, la Dre Quach-Thanh contribuera à la poursuite des efforts en ce sens. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

