OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Liza Frulla à la présidence du conseil d'administration de Destination Canada. La nomination, qui est entrée en vigueur le 6 août 2021, a été effectuée à l'issue d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Mme Frulla est directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) depuis plusieurs années et elle en a présidé le comité de gouvernance alors qu'elle siégeait au conseil d'administration.

En 2018 et en 2019, elle a été membre du Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme, dont les recommandations ont joué un rôle important dans l'élaboration du plan Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

Au cours de sa riche carrière, Mme Frulla a été ministre fédérale et ministre provinciale du Québec. Elle a par ailleurs apporté une contribution notable au secteur canadien des arts et de la culture. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts du Collège Basile-Moreau et d'un diplôme en éducation de l'Université de Montréal.

La mission de Destination Canada consiste à influencer l'offre et à stimuler la demande dans l'intérêt des résidents, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé, au développement de destinations et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger. En outre, son équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Le tourisme mondial a été durement touché par la pandémie de COVID-19. Destination Canada, une société d'État fédérale, a fait preuve d'agilité en ajoutant le marketing national à ses activités habituellement axées sur le marketing international. Elle a ainsi encouragé les Canadiens à voyager de façon sécuritaire à l'intérieur des frontières du pays et soutenu le secteur canadien du tourisme pendant cette période difficile, établissant de solides bases à l'appui de la reprise du secteur et de sa résilience future.

Citations

« Nous reconnaissons l'incroyable apport du secteur touristique aux communautés du pays, grandes ou petites. Il fournit de bons emplois dans les régions rurales, les petits villages, les communautés autochtones et les grandes villes d'un océan à l'autre. Le parcours de Mme Frulla au sein de l'industrie de l'accueil et du secteur touristique dans son ensemble est exemplaire. Sa vaste expérience sera assurément un atout qui l'aidera à guider Destination Canada dans le contexte de la relance de l'économie canadienne du tourisme. »

- La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly

« Liza Frulla est une membre active du secteur canadien du tourisme qui inspire le respect et la confiance. Ses connaissances approfondies, son leadership et son excellente feuille de route seront un atout formidable pour Destination Canada et serviront dans le cadre du rétablissement de l'économie nationale du tourisme et, à l'avenir, à sa résilience. Je tiens à remercier Monique Gomel, qui a fait preuve d'un grand leadership à titre de présidente du conseil d'administration par intérim pendant le processus de sélection. »

- La présidente-directrice générale de Destination Canada, Marsha Walden

Les faits en bref

En 2019, un record de 22,1 millions de touristes ont visité le Canada .

. Les dépenses touristiques ont atteint une somme estimée à 104,4 milliards de dollars cette année-là.

En 2019, le tourisme a fourni de l'emploi direct à quelque 692 000 personnes dans les communautés du pays et a contribué pour environ 45,1 milliards de dollars au produit intérieur brut.

Pour veiller à ce que le Canada soit une destination de choix lorsque les voyages nationaux et internationaux reprendront pleinement, le gouvernement du Canada a octroyé un montant supplémentaire de 100 millions de dollars sur trois ans à Destination Canada pour la mise sur pied de campagnes de marketing qui viendront encourager les Canadiens et les visiteurs de l'étranger à découvrir et à explorer le pays.

Liens connexes

