OTTAWA, ON, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Douze athlètes ont été nommées dans l'équipe féminine de volleyball assis qui représentera le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024 cet été, ont annoncé, lundi, le Comité paralympique canadien et Volleyball Canada.

La formation comprend neuf des membres de l'équipe qui avait pris part aux Jeux de Tokyo 2020, où le Canada avait obtenu son meilleur résultat paralympique à ce jour avec une quatrième place. Sept joueuses en seront à leur troisième participation aux Jeux paralympiques : Angelena Dolezar, la capitaine de l'équipe Danielle Ellis, Jennifer Oakes, Heidi Peters, Felicia Voss-Shafiq, Jolan Wong et Katelyn Wright.

« À dix ans, je n'aurais jamais imaginé que je serais nommée à ma troisième équipe paralympique et aujourd'hui, je suis très fière du travail acharné et du dévouement qui ont permis à ce rêve de devenir réalité », déclare Ellis. « Cette équipe a travaillé tellement fort au cours de cette période quadriennale écourtée pour arriver jusqu'ici. Et maintenant, nous sommes prêtes à nous battre jusqu'à notre dernier souffle pour une place sur le podium des Paralympiques de Paris 2024 devant nos proches, nos amis et nos partisans dans les estrades. Je pense que c'est ce dont je me réjouis le plus. Après Tokyo, je suis prête à concourir sur la scène mondiale devant une foule électrisée à Paris, et je sais que les partisans canadiens seront nombreux ! »

Anne Fergusson et Julie Kozun participeront à leurs deuxièmes Jeux, tandis que Allison Lang, Jennifer McCreesh et Sarah Melenka feront leurs débuts sur la scène paralympique.

« Il y a dix ans, alors que j'étais allongée sur un lit d'hôpital, l'idée de devenir une paralympienne ne m'aurait jamais traversé l'esprit, voire que cela devienne une réalité », raconte Melenka. « Avoir aujourd'hui l'opportunité de représenter mon pays sur la plus grande scène est vraiment la réalisation d'un rêve. Notre équipe s'est battue avec acharnement au cours de la dernière période quadriennale. Nous avons atteint de nouveaux sommets, mais nous sommes également tombées de ces sommets à l'occasion. Toutefois, nous n'avons pas laissé ces revers définir notre équipe, et à l'approche des Jeux, nous avons une grande confiance en nous. »

« J'ai hâte de porter fièrement la feuille d'érable à mes débuts paralympiques et de représenter notre pays devant les membres de ma famille, mes amis et des partisans passionnés. Je suis heureuse à l'idée d'atteindre l'objectif que mon équipe et moi avions établi au début de la période quadriennale. Ramenons une médaille paralympique à la maison ! »

Un peu plus d'un an après les Jeux de Tokyo, le Canada a décroché une médaille d'argent historique aux championnats du monde de 2022, son premier podium à des mondiaux. Onze membres de cette équipe seront à Paris.

Le Canada s'est qualifié pour les Jeux de 2024 après avoir avancé en demi-finales de la Coupe du monde de volleyball assis de World ParaVolley 2023 en Égypte, où l'équipe la mieux classée parmi celles qui n'étaient pas encore qualifiées pour Paris obtenait son billet. Paris 2024 sera la troisième édition consécutive des Jeux paralympiques à laquelle prendra part l'équipe canadienne féminine. Le volleyball assis est entré dans le programme paralympique en 1980 pour les hommes et en 2004 pour les femmes. Le Canada s'est qualifié pour la première fois dans ce sport en 2016; les femmes avaient alors terminé au septième rang. L'équipe canadienne masculine n'a pas encore réussi à se qualifier pour les Jeux paralympiques.

Plus récemment, le Canada a gagné l'or au Tournoi des Pays-Bas qui s'est tenu à Assen, aux Pays-Bas, au début du mois. En finale, les Canadiennes ont défait leurs rivales, les Brésiliennes, dans un match en cinq manches. C'est une amélioration par rapport à leur cinquième place au tournoi Super Six, qui a eu lieu un mois plus tôt, en France.

« C'est une joie d'annoncer notre formation pour les Paralympiques de Paris 2024 », déclare l'entraîneure-chef Nicole Ban. « Nous avons hâte que les trois athlètes nommées pour la première fois dans l'équipe paralympique obtiennent le titre de paralympienne. La possibilité de concourir sur la plus grande scène, de représenter le Canada, tout en montrant au monde ce qui est possible, c'est quelque chose qui tient cette équipe à cœur, et elle se réjouit de le faire au mieux de ses capacités. »

« Nous miserons sur l'expérience de la plupart des membres du groupe, qui en seront à leurs troisièmes Jeux paralympiques et qui sont déterminées à améliorer nos performances précédentes. Les défis les plus difficiles sont encore à venir, cependant, nous nous réjouissons à l'idée de les relever et de concourir à ce qui sera certainement des Jeux paralympiques incroyables à Paris. »

Le tournoi de volleyball assis se déroulera du 29 août au 7 septembre à l'Arena Paris Nord. Le Canada disputera trois rencontres dans le tour préliminaire et affrontera donc la Slovénie, le 29 août, le Brésil, le 31 août et le Rwanda, le 2 septembre. Les demi-finales sont prévues pour le 5 septembre et les matchs pour les médailles, le 7 septembre.

« Je suis ravie d'accueillir les 12 joueuses de l'équipe féminine de volleyball assis au sein de l'Équipe paralympique canadienne », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Il s'agit d'un groupe d'athlètes incroyables, talentueuses et dévouées qui ont beaucoup œuvré à l'avancement de leur sport et qui ont réussi à faire de leur équipe une des principales prétendantes aux médailles. Nous leur souhaitons la meilleure des chances à Paris et nous serons là pour les soutenir tout au long de leur parcours. »

« Toutes mes félicitations aux 12 athlètes nommées dans l'équipe féminine de volleyball assis pour Paris », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « C'était impressionnant de voir l'ascension de cette équipe sur la scène internationale au cours des dernières années, et le prochain chapitre à Paris promet d'être passionnant. Je me réjouis à l'idée de les encourager aux Jeux. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

