Douze athlètes représenteront le Canada à Santiago, au Chili, du 17 au 26 novembre

OTTAWA, ON, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Une équipe de 12 athlètes en rugby en fauteuil roulant a été nommée pour représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, ont annoncé lundi le Comité paralympique canadien et Rugby en fauteuil roulant Canada.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 -- RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT

Une équipe de 12 athlètes en rugby en fauteuil roulant a été nommée pour représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, y compris (G-D) : Travis Murao, Mike Whitehead, Anthony Letourneau, Patrice Dagenais, Zak Madell, Byron Green, and Trevor Hirschfield. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Une formation expérimentée représentera le Canada à Santiago. Dix membres de cette équipe avaient pris part aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, où l'équipe canadienne avait terminé à la cinquième place. Patrice Simard et Mike Whitehead sont les plus anciens membres de l'équipe, avec respectivement six et cinq participations aux Jeux paralympiques à leur actif, tandis que Rio Kanda Kovac et Matt Debly en seront à leur première participation à des Jeux multisports.

« Depuis les championnats du monde en octobre dernier, nous avons beaucoup grandi en tant qu'équipe », indique Debly. « Notre équipe est constituée d'un mélange de nouveaux et d'anciens joueurs, et nous sommes tous déterminés à mettre la main sur notre billet pour Paris. Même si je fais partie de l'équipe depuis quelques années, ce seront mes premiers Jeux parapanaméricains et j'ai hâte d'y participer. Notre objectif, c'est Paris, mais pour le moment nous mettrons l'accent sur Santiago. »

Six joueurs sont des médaillés paralympiques, alors que le dernier podium du Canada remonte à 2012 lorsque l'équipe avait remporté l'argent. Huit athlètes ont également fait partie de la formation qui a été médaillée d'argent aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019.

« C'est excitant de voir le talent et l'expérience de toute l'équipe », affirme Trevor Hirschfield, cocapitaine de l'équipe et quadruple paralympien. « Il ne nous reste qu'à donner le meilleur de nous-mêmes et de nous qualifier pour Paris. »

Le tournoi de rugby en fauteuil roulant se tiendra du 18 au 23 novembre à Santiago, et l'équipe gagnante assurera sa place au tournoi des Jeux paralympiques de Paris 2024 l'été prochain.

« Je pense que c'est une excellente opportunité », ajoute Anthony Létourneau, paralympien de Tokyo 2020. « Tout d'abord, nous devons obtenir notre billet pour Paris. Et ensuite, insuffler un élan pour l'année importante qui nous attend. »

Il y a quatre ans, aux Jeux parapanaméricains à Lima, le Canada avait terminé au deuxième rang derrière les États-Unis et obtenu son billet pour les Jeux paralympiques à un tournoi de qualification de la dernière chance. L'équipe a pris le cinquième rang aux Jeux de Tokyo, un classement qu'elle a égalé un an plus tard aux championnats du monde de 2022. Le Canada occupe actuellement le cinquième rang au classement de World Wheelchair Rugby.

« Félicitations aux 12 joueurs nommés dans l'équipe de rugby en fauteuil roulant, déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023. « Nous savons à quel point les Jeux parapanaméricains sont importants dans le parcours de cette équipe vers les Jeux de Paris et combien elle a travaillé afin d'y parvenir. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la soutenir pendant les Jeux. »

« Bienvenue à toute l'équipe de rugby en fauteuil roulant », ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission. « C'est une équipe expérimentée qui a des objectifs clairs pour Santiago, et ce sera sans aucun doute un tournoi emballant et captivant. J'ai hâte d'encourager toute l'équipe à Santiago. »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait y envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien.

La liste actuelle des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive sera communiquée avant le début des Jeux.

