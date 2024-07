- Le Canada sera représenté par douze athlètes, dont neuf paralympiens

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Une équipe de 12 athlètes en rugby en fauteuil roulant a été nommée pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024 cet été, ont annoncé, jeudi, le Comité paralympique canadien et Rugby en fauteuil roulant Canada.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 - RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT

Une équipe de 12 athlètes en rugby en fauteuil roulant a été nommée pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024, dont (G â D) : Mike Whitehead, Patrice Dagenais, Zak Madell, Travis Murao, Anthony Letourneau, and Trevor Hirschfield (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

L'équipe comprend neuf des membres du groupe qui avait concouru aux Jeux de Tokyo 2020. Mike Whitehead prendra part à ses sixièmes Jeux paralympiques, suivi de Trevor Hirschfield et Travis Murao qui se préparent pour leurs cinquièmes Jeux, ainsi que de Patrice Dagenais et Zak Madell qui concourront au sein de leur quatrième équipe paralympique.

Ces cinq joueurs vétérans sont également des médaillés paralympiques. Le dernier podium paralympique du Canada remonte aux Jeux de 2012, où le pays avait décroché la médaille d'argent.

« Quelle période merveilleuse ! Nous allons contribuer à l'histoire paralympique à Paris », déclare Whitehead. « Je peux ressentir toute la frénésie et je suis impatient de me retrouver sur le terrain de jeu. »

Trois athlètes feront leurs débuts sur la scène paralympique. Il s'agit de Matt Debly, Joel Ewert et Rio Kanda Kovac. Ce seront également les premiers Jeux multisports auxquels prendra part Ewert. Pour leur part Debly et Kanda Kovac ont fait partie de la formation qui a été médaillée d'argent aux Jeux parapanaméricains en novembre dernier.

« Je suis ravi à l'idée d'aller à Paris, car ce sont mes premiers Paralympiques ! », indique Debly. « J'ai hâte de vivre l'expérience des Jeux et du village ; de voir les athlètes du monde entier réunis en vue de concourir pour leur pays. J'ai vraiment hâte de concourir sur la plus grande scène au monde et de représenter ce merveilleux pays dans sa quête d'une médaille d'or. »

Aux Jeux paralympiques de Tokyo, le Canada avait terminé à la cinquième place, un résultat qu'il a égalé un an plus tard, aux championnats du monde de 2022. Cette formation s'est récemment classée sixième de la Coupe Canada à Richmond, en Colombie-Britannique, un tournoi chaudement disputé qui a réuni les meilleures équipes au monde, en prélude aux Jeux.

Le Canada, qui occupe actuellement le cinquième rang du classement mondial, a obtenu son billet pour les Jeux dans le cadre du tournoi de qualification de la dernière chance en Nouvelle-Zélande en mars, en terminant deuxième derrière l'Australie. Les pays qui ont conclu la compétition aux trois premiers rangs ont assuré leur participation aux Jeux paralympiques.

« L'équipe est enchantée de concourir à Paris le mois prochain », affirme Dagenais. « La compétition est plus forte que jamais, mais nous sommes confiants dans notre préparation et nous sommes prêts à relever le défi de faire face aux meilleures équipes au monde. Nous sommes certains que les Jeux nous permettront de vivre une expérience formidable et nous sommes heureux à l'idée de concourir une fois de plus devant une foule de partisans de rugby en fauteuil roulant. »

Le tournoi de rugby en fauteuil roulant aura lieu à l'Arena Champ-de-Mars, situé près de la tour Eiffel, à Paris. Le Canada concourra dans le groupe A aux côtés des États-Unis (numéro 2 au monde), du Japon (numéro 3) et de l'Allemagne (numéro 9). Le tour préliminaire se déroulera du 29 au 31 août et sera suivi des demi-finales, le 1er septembre et des matchs pour les médailles, le 2 septembre.

« Félicitations aux 12 athlètes nommés pour représenter le Canada en rugby en fauteuil roulant », déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Cette équipe compte de nombreux paralympiens d'expérience qui incarnent la fierté du Canada et des personnes ayant un handicap en concourant sur la scène internationale depuis des années. Avec en plus le talent des nouveaux venus, le Canada sera bien représenté à Paris par ce groupe. Nous souhaitons la meilleure des chances à l'équipe. »

« Je suis très heureuse d'accueillir les joueurs de rugby en fauteuil roulant au sein de l'Équipe paralympique canadienne », ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Le tournoi de rugby en fauteuil roulant promet d'être très relevé et très intense, et je me réjouis déjà à l'idée d'encourager l'équipe sur place. Je sais que tout le pays sera derrière eux également ! »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Rugby en fauteuil roulant Canada : RugbyEnFauteuilRoulant.ca

