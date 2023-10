Quatorze athlètes représenteront le Canada à Santiago, au Chili, du 17 au 26 novembre

OTTAWA, ON, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Une équipe composée de 14 paranageuses et paranageurs a été nommée pour représenter le Canada en paranatation aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, ont annoncé, jeudi, le Comité paralympique canadien et Natation Canada.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 -- PARANATATION

Une équipe composée de 14 paranageuses et paranageurs a été nommée pour représenter le Canada en paranatation aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, y compris (G à D) : Ruby Stevens, Felix Cowan, Alisson Gobeil, Emma Van Dyck, Justine Morrier, Hunter Helberg, Myriam Soliman et Jagdev Gill. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

L'équipe est constituée d'une combinaison de vétérans et de nageurs qui représenteront le Canada pour la première fois au sein d'une équipe nationale. Cinq athlètes ont déjà fait l'expérience des Jeux parapanaméricains. Il s'agit de Caleb Arndt, Tyson MacDonald, Justine Morrier, Myriam Soliman et Emma Van Dyk.

Les neuf autres, à savoir Connor Bissett, Jesse Canney, Félix Cowan, Jagdev Gill, Hunter Helberg, Fernando Lu, Alisson Gobeil, Ruby Stevens et Jordan Tucker, concourront pour la première fois au sein d'une équipe parapanaméricaine.

La moitié de la formation a l'expérience des championnats du monde. En effet, sept des 14 athlètes ont représenté le Canada aux Championnats du monde de paranatation 2022, qui ont eu lieu à Madère, au Portugal.

Morrier et MacDonald, triples médaillés des Jeux parapanaméricains, guideront leurs nouveaux coéquipiers.

« En tant que vétérane, j'espère être en mesure d'aider la nouvelle génération de paranageurs, grâce à mon expérience, à Santiago », indique Morrier, double médaillée d'or des Jeux de Toronto 2015, qui effectue son retour à la compétition parapanaméricaine.

MacDonald, qui en sera également à sa deuxième participation aux Jeux parapanaméricains, tentera de défendre son titre du 100 m dos S14, obtenu aux Jeux de 2019 à Lima, au Pérou.

« C'est vraiment un honneur de représenter à nouveau le Canada », indique MacDonald, qui détient le record canadien au 50 m dos et au 200 m dos dans la catégorie S14. « Le sentiment que l'on ressent lorsqu'on porte la feuille d'érable ne s'effrite jamais. Les Jeux parapanaméricains auront toujours une place spéciale dans mon cœur, car c'est à l'occasion de ceux de 2019 que je me suis qualifié pour la première fois dans l'équipe nationale. »

« J'espère inspirer les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes, à avoir du plaisir à concourir et à vraiment profiter du moment. »

Les Jeux parapanaméricains représentent un tremplin pour plusieurs nageurs qui se sont fixé comme objectif de faire un jour partie de l'équipe paralympique.

Pour Gobeil, sa première sélection au sein de l'équipe nationale est une réalisation remarquable.

« J'en suis très fière », affirme Gobeil, qui a livré une solide performance aux Championnats canadiens de natation 2023 au mois d'août. « Je suis sûre que ce sera une expérience inoubliable et enrichissante. J'espère que cela me permettra d'aller encore plus loin. »

Au nombre des athlètes qui feront leurs débuts dans l'équipe nationale et aux Jeux parapanaméricains figurent Helberg et Lu. Helberg a lui aussi connu du succès aux Championnats canadiens de natation 2023, où il a abaissé le record canadien du 100 m dos S12, qu'il avait lui-même établi.

« J'éprouve une grande fierté à l'idée de représenter mon pays et je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont aidé à atteindre ce niveau », affirme Helberg.

Lu, qui a récolté trois médailles d'or à des épreuves de catégories multiples aux Championnats canadiens de natation 2023, a réalisé une solide performance à la Série mondiale de paranatation à Guadalajara, au Mexique, au début du mois, afin de décrocher son billet pour Santiago.

« C'est vraiment excitant de pouvoir voyager dans un autre pays dans le but de concourir », indique Lu. « Il n'y a pas beaucoup d'occasions comme ça. »

Les courses de paranatation se dérouleront du 18 au 24 novembre à Santiago. L'événement ne constitue pas une compétition de qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, mais offre aux athlètes la possibilité de devenir admissibles pour Paris et d'atteindre les normes minimales de qualification pour les Jeux paralympiques.

« Félicitations aux 14 paranageuses et paranageurs nommés dans l'Équipe parapanaméricaine canadienne », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023. « Je sais que cette équipe comprend un bon nombre d'athlètes qui participeront à leurs premiers Jeux multisports, et je me réjouis déjà à l'idée de leur apporter mon appui à ce moment clé de leur carrière. Représenter le Canada sur la scène internationale procure toujours un sentiment spécial, que ce soit la première ou la dixième fois, et je souhaite à toutes les nageuses et à tous les nageurs la meilleure des chances à Santiago. »

« Je tiens à souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à toute l'équipe de paranatation qui prendra part aux Jeux de Santiago », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission. « C'est un énorme accomplissement de concourir aux Jeux parapanaméricains, et ce sera un plaisir de voir autant d'athlètes vivre leur première expérience aux Jeux à Santiago. Je suis certain que nous aurons droit à plusieurs performances incroyables, et nous serons là pour encourager ces 14 athlètes. »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait y envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être soumises à l'approbation du Comité paralympique canadien.

La liste actuelle des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive sera communiquée avant le début des Jeux.

