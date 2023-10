Dix-sept athlètes représenteront le Canada à Santiago, au Chili, du 17 au 26 novembre

OTTAWA, ON, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Une équipe composée de 17 athlètes a été nommée pour représenter le Canada en para-athlétisme aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, ont annoncé, mardi, le Comité paralympique canadien et Athlétisme Canada.

Dans l'équipe qui défendra les couleurs du Canada en athlétisme à Santiago, sept athlètes ont déjà vécu l'expérience des Jeux parapanaméricains : David Bambrick, Michael Barber, Isaiah Christophe, Renee Foessel, Alister McQueen, Sarah Mickey et Liam Stanley.

Ils seront accompagnés de 10 coéquipiers qui feront leurs débuts sur la scène parapanaméricaine. Il s'agit de : Charlotte Bolton, Anthony Bouchard, Laura Calovini, Brendon Cote-Williamson, Keegan Gaunt, Sheriauna Haase, Tianna Rissling, Natalie Thirsk, Noah Vucsics et Jesse Zesseu.

Les athlètes canadiens ont réalisé des performances exceptionnelles aux Championnats du monde de para-athlétisme 2023 qui se sont tenus cet été à Paris, où ils ont récolté 14 médailles (deux d'or, sept d'argent et cinq de bronze). Deux des médaillés de ces championnats ont été nommés dans l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Renee Foessel et Noah Vucsics.

« Représenter le Canada est toujours un privilège », déclare Foessel, médaillé d'argent à l'épreuve de lancer du disque, dans la catégorie F38, aux championnats du monde, cet été. « Chaque athlète fait preuve de beaucoup de dévouement, de discipline et de courage dans ses efforts en vue de se qualifier pour nos équipes canadiennes et c'est pour moi un honneur d'avoir été sélectionnée parmi ces athlètes. »

« C'est un honneur de représenter encore une fois le Canada cette année », indique Vucsics, qui a remporté une médaille d'argent aux Mondiaux 2023 à l'épreuve de saut en hauteur, dans la catégorie T20. « Cette année, mes objectifs sont de monter sur le podium aux Jeux parapanaméricains, comme à Paris, aux championnats du monde. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour y parvenir. Je dois réussir un bon saut. »

Quatre membres de cette équipe ont concouru à Tokyo, lors des Jeux paralympiques en 2021, tandis que cinq athlètes étaient également membres de l'équipe qui avait pris part aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019, y compris Liam Stanley, double médaillé de ces Jeux.

« Aux derniers Jeux parapanaméricains, on s'attendait à ce que je remporte une médaille, alors je suppose que la prochaine étape serait de s'attendre à ce que je remporte la victoire », indique Stanley. « Lima m'a permis de vivre l'expérience de la compétition à ce niveau. En tant qu'athlète, dès qu'on y a goûté, on en veut plus. Tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance incroyable de représenter le Canada, et cela fait 12 maintenant. Chaque année, je pense que j'apprécie encore plus cette chance en raison des efforts déployés dans ma préparation afin de performer à ce niveau, et on ne sait pas combien de temps cela va durer. »

Foessel, ancienne détentrice du record du monde, effectue un retour aux Jeux parapanaméricains, ayant concouru pour la dernière fois à l'édition de Toronto 2015, et elle nourrit de grandes attentes.

« Mes derniers Jeux parapanaméricains en 2015 sont à ce jour ma compétition favorite », dit-elle. « Concourir à domicile parmi ses amis et sa famille est quelque chose que je souhaite à chaque athlète d'expérimenter un jour. Pour les Jeux de Santiago, j'anticipe quelques différences. La plus évidente est que nous nous rendrons à l'étranger pour concourir, mais pour ma part, je ne participerai qu'à une seule épreuve, le lancer du disque. Il existe un plus grand bassin de concurrents nord-américains, alors pour gagner une médaille de la couleur que je vise, c'est-à-dire l'or, je devrai livrer une bataille acharnée. »

Vucsics, de son côté, fait son entrée sur la scène des Jeux parapanaméricains, avec les Jeux paralympiques de l'année prochaine en ligne de mire.

« Je pense que les Jeux parapanaméricains me donneront l'expérience nécessaire pour me préparer en vue des Jeux de Paris, l'année prochaine », commente-t-il. « Je ferai l'expérience de la vie dans le village des athlètes aux côtés d'athlètes d'autres sports et je prendrai part aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Ce sont de très bonnes expériences à faire avant les Jeux paralympiques. »

La compétition de para-athlétisme se déroulera du 21 au 25 novembre à Santiago. Ces Jeux ne constituent pas une compétition de qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, mais pourraient permettre aux athlètes d'atteindre les normes de haute performance qui pourraient être utilisées dans l'attribution des places pour les Jeux paralympiques, l'été prochain.

« Je suis ravie d'accueillir les 17 membres de l'équipe de para-athlétisme dans la grande équipe canadienne pour les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne des Jeux de Santiago 2023. « Je sais que pendant cinq jours, l'action en para-athlétisme à Santiago sera palpitante du début à la fin, avec des podiums, des records personnels et des expériences positives. Je suis impatiente d'encourager cette équipe aux Jeux ! »

« C'est un groupe de compétiteurs très talentueux et dévoués constitué d'un mélange d'athlètes chevronnés des Jeux multisports et de nouveaux venus », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission. « Félicitations à chacun de ces athlètes pour leur nomination dans l'équipe ; c'est toujours un honneur de représenter son pays sur une scène internationale comme les Jeux parapanaméricains. Je me réjouis déjà à l'idée de suivre leur parcours à Santiago. »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait y envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien.

La liste actuelle des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive sera communiquée avant le début des Jeux.

