NOMINATION DE JASMIN TANGUAY À TITRE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES À L'ITHQ

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), est heureuse d'annoncer la nomination de M. Jasmin Tanguay à titre de Directeur principal des études. Par l'entremise de ce tout nouveau poste, l'ITHQ consolide les directions de ses trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire), incluant celle de ses deux unités de recherche, ExperiSens et GastronomiQc Lab.

Jasmin Tanguay, nouveau directeur principal des études à l'ITHQ (crédit photo: ITHQ) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

« Je suis ravie que M. Jasmin Tanguay accepte le poste de directeur principal des études. Sa vaste expérience à l'ITHQ, ses compétences et sa vision aussi éclairée que pragmatique contribueront à renforcer à la fois notre position de grande école hôtelière et notre réputation d'excellence. Cette nomination marque le début d'une nouvelle ère pour l'ITHQ, qui regroupe pour la première fois les activités de ses trois ordres d'enseignement, afin de favoriser une expérience étudiante encore plus cohérente et distinctive. » - L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

Notes biographiques

M. Jasmin Tanguay évolue au sein de la grande école hôtelière depuis déjà 26 ans. D'abord professeur, il assume, de 2005 à 2013, diverses responsabilités de gestion dont plusieurs postes de cadre aux directions des formations professionnelles et techniques, de la vie étudiante et du registrariat. Depuis 2013, il se consacre à l'enseignement supérieur, où il occupe à partir de 2016 la direction principale des études universitaires et de la recherche.

Parmi ses principales réalisations, mentionnons la création des deux unités de recherche de l'ITHQ, ainsi que celle du premier programme de baccalauréat offert de façon autonome par l'ITHQ (Baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie). Soulignons également son rôle dans le renouvellement du partenariat ITHQ-ESG UQAM, qui a permis l'émission d'un diplôme universitaire désormais conjoint entre les deux institutions, ainsi que son apport à la négociation de la première convention collective de l'ITHQ depuis sa sortie de la fonction publique, sortie à laquelle il a par ailleurs aussi contribué.

« Je suis impatient de travailler avec toutes les équipes pour renforcer encore davantage la culture d'école hôtelière de l'ITHQ et amener nos étudiants et étudiantes à développer leur savoir-être et leur savoir-anticiper, qui en sont les fondements. Dans le cadre de mon nouveau rôle, j'ai à cœur de promouvoir une vision moderne et novatrice de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, sans nier nos traditions. J'ai d'ailleurs l'intention de m'assurer que soient mis à la disposition de la relève, ainsi que de nos partenaires de l'industrie, le fruit de toutes nos recherches et innovations. C'est un honneur pour moi d'avoir la confiance de l'ITHQ, et d'y évoluer depuis toutes ces années. » - Jasmin Tanguay, directeur principal des études

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

