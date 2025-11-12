En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Hai Ling à son conseil d'administration. Il commencera à siéger au conseil le 1er janvier 2026.

Hai Ling nommé au conseil d’administration de Manuvie à compter du 1er janvier 2026 (Groupe CNW/Société Financière Manuvie)

M. Ling, qui fait office de président de Mastercard Inc. pour l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, fait partie de l'équipe de la haute direction et du comité de gestion mondial. Il a également occupé des postes de direction à la Bank of America et à HSBC. Titulaire d'un MBA de la Booth School of Business de l'Université de Chicago, M. Ling a également obtenu un doctorat en lettres humaines et un baccalauréat en administration des affaires du College of Saint Rose.

« M. Ling possède une vaste expérience dans le secteur des services financiers, ce qui lui permettra de superviser efficacement la stratégie et les activités de Manuvie, explique Don Lindsay, président du conseil d'administration de Manuvie. C'est un dirigeant accompli qui possède une connaissance approfondie des marchés mondiaux et asiatiques, et nous sommes ravis qu'il se joigne à Manuvie et à notre conseil d'administration. »

M. Ling siégera au comité d'audit et au comité de gouvernance et des candidatures.

