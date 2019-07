Nomination de Frank Vettese au Conseil d'administration de la Banque Royale du Canada

TORONTO, le 10 juill. 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a le plaisir d'annoncer la nomination de Frank Vettese à son Conseil d'administration.

M. Vettese a assumé les fonctions d'associé directeur général et chef de la direction de Deloitte Canada pendant sept ans (deux mandats) et a occupé le poste de président du Comité exécutif des Amériques. Auparavant, il a dirigé l'un des quatre secteurs d'activité mondiaux de Deloitte en tant qu'associé directeur général de Conseils financiers. Il a aussi fait partie du Comité de direction mondial de Deloitte de 2007 à son départ à la retraite, et à siégé au Conseil d'administration mondial. Pendant plus de 17 ans au sein de la firme, il a piloté diverses initiatives d'élargissement des capacités et de services visant à englober de nouveaux secteurs, notamment le numérique, l'analyse des données, la cybernétique, l'intelligence artificielle et l'économie. Avant de se joindre à Deloitte, M. Vettese a exercé pendant plus de dix ans dans une firme de conseils financiers de petite taille dont il est le cofondateur.

Reconnu par les Nations Unies et Catalyst Canada pour son engagement envers l'avancement et l'autonomisation des femmes au travail, M. Vettese est le cofondateur du Réseau d'initiative des femmes de Deloitte. De 2016 à 2019, il a aussi agi à titre de chef de l'inclusion pour Deloitte Canada tout en continuant de s'acquitter de ses responsabilités comme associé directeur général et chef de la direction. Au cours de cette période, M. Vettese a supervisé la promotion et l'intégration au partenariat d'un nombre croissant et considérable de femmes et d'autres dirigeantes.

M. Vettese siège à plusieurs conseils communautaires, notamment le conseil d'administration de l'hôpital SickKids, le comité consultatif du P.-D.-G. de l'année du Canada, le David Cornfield Melanoma Fund, le conseil consultatif du doyen de la Schulich School of Business et le conseil consultatif de Catalyst Canada. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université de York, et a obtenu le titre de Fellow de Comptables professionnels agréés Canada (Ontario) et de l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises.

