L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annonce deux nouveaux membres au Conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion.

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à bâtir un pays plus inclusif, plus équitable et plus uni, où tout le monde ressent un sentiment d'appartenance et peut vivre à l'abri du racisme et de la haine.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé la nomination de deux nouveaux membres au Conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion, portant ainsi à neuf le nombre total de membres.

Présenté plus tôt cette année, le Conseil consultatif rassemblera des spécialistes et des leaders communautaires de partout au pays pour conseiller le ministre sur le renforcement de la cohésion sociale, la mobilisation de la population canadienne autour d'une identité commune et la lutte contre le racisme et la haine sous toutes leurs formes, y compris, mais sans s'y limiter, les formes de haine et de racisme décrites dans la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le Plan d'action canadien de lutte contre la haine.

Les spécialistes suivants ont été nommés aujourd'hui au Conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion :

Donald Bolen, archevêque de Regina

Corrine Sparks, juge (retraitée)

Les deux se joindront aux membres dont la nomination a déjà été annoncée :

Omar Alghabra, C.P.

Aftab Erfan, directrice générale, Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Université Simon Fraser

Marc Gold, C.P.

Gary LaPlante, défenseur des droits autochtones et de la réconciliation

Catriona Le May Doan, double championne olympique et défenseure de la promotion du sport et de l'inclusion

Avnish Nanda, avocat plaidant, Nanda & Company

Martine Roy, défenseure de la communauté 2ELGBTQI+

Le Conseil consultatif est composé d'éminents Canadiens qui sont des experts et des dirigeants communautaires, et a pour mission de favoriser la cohésion sociale, de rallier les Canadiens autour d'une identité commune, de lutter contre le racisme et la haine sous toutes leurs formes et d'aider à orienter les efforts du gouvernement du Canada.

À la demande du premier ministre, le Conseil consultatif commencera sa mission en abordant l'antisémitisme sur quatre fronts :

Réévaluer la nature, l'ampleur et les facteurs à l'origine de l'antisémitisme au Canada, que ce soit dans les institutions publiques, sur les lieux de travail, sur les campus ou en ligne. Élaborer une approche pangouvernementale à l'égard de l'antisémitisme pour harmoniser les politiques fédérales, les milieux de travail, les programmes de sécurité publique et les programmes communautaires en vue de protéger les Canadiennes et Canadiens de confession juive et de lutter contre la haine. Améliorer la recherche et la collecte de données sur les incidents haineux, et favoriser la mise en place de systèmes d'échange de données plus solides afin que tous les ordres de gouvernement, les écoles et les services de police puissent s'appuyer sur les mêmes faits. Mesurer les effets de nos efforts, de manière que les investissements dans l'éducation, la prévention, la formation et la sécurité communautaire produisent des résultats concrets et contribuent à bâtir un Canada plus sûr pour tout le monde.

Le Conseil consultatif contribuera à bâtir un Canada plus inclusif et plus uni, fondé sur nos valeurs communes et enraciné dans la conviction que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. Les membres du Conseil consultatif se réuniront sous peu pour commencer leurs travaux en vue d'atteindre cet objectif.

Citations

« Alors que la haine et l'intolérance augmentent, nous devons réaffirmer les valeurs qui définissent le Canada et veiller à ce que chacun puisse vivre en sécurité et dans la dignité, à l'abri du racisme et de la haine. Le Conseil consultatif réunit des experts et des dirigeants communautaires respectés. Leur expertise et leur expérience vécue contribueront à renforcer les efforts pancanadiens de lutte contre le racisme et la haine, et à favoriser une plus grande cohésion sociale. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

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Le 26 juin 2026, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé la nomination de deux nouvelles personnes au Conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion, ce qui porte le nombre total de membres à neuf.

Le Conseil consultatif conseillera le ministre sur le renforcement de la cohésion sociale, le ralliement des Canadiens autour d'une identité commune et la lutte contre le racisme et la haine sous toutes leurs formes, y compris, mais sans s'y limiter, les formes de haine et de racisme décrites dans la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le Plan d'action canadien de lutte contre la haine.

Biographies

L'archevêque Donald J. Bolen

L'archevêque Donald J. Bolen est un leader catholique reconnu pour son engagement en faveur de la réconciliation, du dialogue œcuménique et du service pastoral compatissant. Il a été ordonné en 1991 et a servi dans le ministère paroissial, le milieu universitaire et les relations œcuméniques internationales. Mgr Bolen a obtenu un baccalauréat spécialisé en études religieuses à l'Université de Regina, suivi de diplômes en théologie de l'Université Saint-Paul à Ottawa, et a travaillé à l'obtention d'un doctorat à l'Université d'Oxford sur les relations anglicanes-catholiques romaines (études qui ont pris fin lorsqu'il a été embauché par le Vatican pour pourvoir ce dialogue). En 2016, il a été installé comme huitième archevêque de Regina, embrassant la devise Verbum Vitae / Miséricorde dans la miséricorde dans la miséricorde, reflétant son dévouement à la miséricorde, à l'unité et à la sensibilisation. Le leadership de Mgr Bolen est façonné par une étroite collaboration avec le clergé et les dirigeants laïcs, les partenaires œcuméniques et interconfessionnels et les organisations qui œuvrent pour la justice et le bien commun. Il a été un ardent défenseur de la vérité et de la réconciliation et a participé à la préparation du pèlerinage pénitentiel du pape François au Canada en 2022. Auparavant, il a occupé des postes de professeur au Campion College et plusieurs années au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens à Rome, où il a contribué aux dialogues mondiaux anglicans-catholiques romains et méthodistes-catholiques romains. Il a coprésidé d'importantes commissions théologiques internationales, a siégé à des comités nationaux de justice et de paix et continue d'être un membre actif d'organismes de consultation œcuménique mondiaux. Ses contributions ont été reconnues par des distinctions telles que la Croix de Saint-Augustin décernée par l'archevêque de Cantorbéry pour services rendus aux relations anglicanes-catholiques et une bourse honoraire du College of Emmanuel and St. Chad de l'Université de la Saskatchewan. L'archevêque Bolen vit et exerce son ministère sur le territoire visé par le Traité no 4 et sur la terre natale des Métis. Enraciné dans les valeurs des Prairies qui l'ont façonné, par ses écrits, son plaidoyer et son leadership pastoral, l'archevêque Bolen cherche à favoriser une culture de la rencontre fondée sur la miséricorde, le dialogue et l'unité, inspirant les communautés vers la réconciliation, la compréhension et l'espoir partagé.

Corrine Sparks

Juge (retraitée)

L'honorable Corrine Sparks est une éminente juriste, éducatrice et défenseure dont la carrière révolutionnaire a fait progresser l'équité et la représentation au sein du système de justice canadien. Descendante des premiers colons noirs de la Nouvelle-Écosse, elle a grandi dans des communautés rurales façonnées par la force et la persévérance du patrimoine afro-néo-écossais. Après avoir obtenu un diplôme en économie de l'Université Mount Saint Vincent, elle a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en droit à l'Université Dalhousie. Au début de sa carrière juridique, Corrine a pratiqué le droit de la famille, le droit immobilier et le droit civil, tout en contribuant à des organismes communautaires, notamment le Nova Scotia Home for Coloured Children et l'Association canadienne pour la santé mentale. En 1987, Corrine est entrée dans l'histoire en devenant la première Afro-Néo-Écossaise nommée à la magistrature et la première femme afro-canadienne à siéger dans la magistrature au Canada. Avec plus de trente-cinq ans de service à la Cour de la famille de la Nouvelle-Écosse, elle est devenue une chef de file nationale en matière de formation des juges, donnant des conférences sur la discrimination sexuelle et raciale pour l'Association canadienne des juges des cours provinciales et présidant le comité d'éducation de la Nova Scotia Provincial Judges' Association. Son engagement international auprès de l'Association internationale des femmes juges (AIFJ), notamment en tant que membre fondatrice de la section canadienne, a renforcé les efforts mondiaux visant à faire progresser l'égalité des femmes, l'indépendance judiciaire et l'accès à la justice. Ses contributions ont été reconnues par de nombreux honneurs, dont l'Ordre du Canada, le prix Weldon pour un service public désintéressé, le prix Bertha Wilson Touchstone, le prix Harry Jerome pour l'excellence en droit et le prix « Rebel with a Cause » de la Elizabeth Fry Society. Elle a été intronisée à la Bertha Wilson Honour Society et détient un doctorat honorifique de l'Université Mount Saint Vincent. Corrine vit et travaille à Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non cédé des Mi'kmaq, où elle continue d'inspirer par son engagement de toute une vie en faveur de la justice, de l'inclusion et de l'égalité.

Omar Alghabra, C.P.

L'honorable Omar Alghabra est un leader public et un cadre dévoué dont le parcours est un exemple de persévérance et de service. Plus récemment ministre des Transports du Canada, Omar a dirigé des initiatives complexes en matière de politiques et de sécurité publique, notamment pendant la pandémie de COVID-19. Il est titulaire d'un diplôme en génie mécanique et d'une maîtrise en administration des affaires et a précédemment occupé le poste de secrétaire parlementaire dans plusieurs portefeuilles, dont celui des Affaires étrangères et du Commerce international. L'expérience initiale d'Omar couvre des rôles organisationnels dans les domaines de l'assurance qualité, du développement commercial et des opérations commerciales. Né en Arabie saoudite de parents syriens, il a immigré au Canada en tant qu'étudiant étranger, affrontant et surmontant les défis de la vie de nouvel arrivant. Il reconnaît qu'il vit et travaille sur le territoire traditionnel et visé par le traité de la Première Nation des Mississaugas de Credit, ainsi que sur les terres traditionnelles de la Confédération Haudenosaunee et des nations huronnes-wendat et wyandot. Ses expériences ont été inspirées par un important travail bénévole auprès des jeunes et des immigrants, ce qui a renforcé son engagement envers la diversité, la communauté et l'inclusion. Le parcours d'Omar met en évidence le leadership, la résilience et le service à la société multiculturelle du Canada.

Aftab Erfan

Directrice générale, Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Université Simon Fraser

Aftab Erfan est une chef de file respectée en matière d'engagement communautaire et de dialogue, reconnue pour son approche novatrice de l'équité et de l'inclusion dans l'éducation et la vie civique. Elle est directrice générale du Morris J. Wosk Centre for Dialogue de l'Université Simon Fraser, conseillère principale du vice-principal exécutif en matière d'engagement communautaire et membre associée de l'École de politique publique de l'Université Simon Fraser. Auparavant, Aftab a été la première chef de l'équité de la ville de Vancouver et directrice du dialogue et de la mobilisation en matière de conflits à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle est titulaire d'un doctorat en planification communautaire et d'un baccalauréat ès sciences en sciences de l'environnement de l'Université de la Colombie-Britannique, ainsi que d'une maîtrise de l'Université McGill. Madame Erfan est une conceptrice et une facilitatrice de processus expérimentée et spécialisée dans l'engagement en matière de conflits et l'accueil chaleureux et créatif. Son travail s'étend sur 15 ans et sur cinq continents. Son leadership se manifeste par des publications de recherches, des initiatives percutantes et des reconnaissances telles que le fait d'avoir été nommée parmi les 500 chefs d'entreprise les plus influents de la Colombie-Britannique et d'avoir remporté des prix du Conseil de recherches en sciences humaines et de l'Association of European Schools of Planning. En tant que colone iranienne de première génération, elle vit sur les terres non cédées des peuples xwməθkwəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlil̓wətaʔɬ (Tsleil-Waututh), et reste prudemment optimiste quant à l'avenir de l'humanité.

Marc Gold, C.P.

L'honorable Marc Gold est un juriste accompli et un fonctionnaire profondément engagé envers le leadership communautaire. Il a été nommé au Sénat à l'automne 2016 et a occupé le poste de représentant du gouvernement au Sénat de 2020 à 2025, guidant les priorités législatives et les politiques. Marc a obtenu des diplômes en droit de l'Université de la Colombie-Britannique et de Harvard, et a été professeur à l'Université York, avec une spécialisation en droit constitutionnel. Après sa transition vers le secteur privé, il a occupé pendant plus de vingt ans le poste de vice-président d'une société immobilière et d'investissement montréalaise, tout en étant professeur associé à l'Université McGill. Il est l'auteur de nombreux livres et articles sur le droit constitutionnel, le libre-échange canado-américain, le droit de la preuve et la défense du droit public. L'influence de Marc s'étend à des rôles de leadership majeurs dans des organisations communautaires juives et à la participation aux conseils d'administration d'institutions culturelles et caritatives, et ses contributions ont été reconnues par un doctorat honorifique de l'Université Bar-Ilan et la médaille Samuel Bronfman. Combinant son dévouement à la vie publique et son amour de la musique, le travail de Marc reflète un engagement envers la défense des droits, l'éducation et le service communautaire. Il reconnaît qu'il vit et travaille à Sutton, au Québec, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple abénaquis, membre de la Confédération W8banaki (Wabanaki).

Gary LaPlante

Défenseur des droits autochtones et de la réconciliation

Gary LaPlante est un défenseur respecté des droits des Autochtones et de la réconciliation, reconnu pour ses décennies de leadership dans les domaines de l'éducation, des politiques et de l'engagement communautaire. Descendant métis des Cris des plaines de langue crie et fier membre de la Première Nation de Moosomin, sa jeunesse a été façonnée par les enseignements traditionnels et les conseils de ses oncles et Aînés. Il a contribué à la fondation du comité historique de Stoney Knoll, dirigeant des initiatives de réconciliation et des rassemblements publics qui renforcent les relations entre les communautés autochtones et non autochtones. Son travail a soutenu des rôles consultatifs gouvernementaux, y compris des projets de conseil et de surveillance autochtones axés sur la protection de l'environnement, le patrimoine et le bien-être des communautés. L'engagement de Gary envers la fonction publique s'étend à des rôles au sein de conseils d'administration de la Saskatchewan Indian Gaming Authority et de l'Université des Premières Nations du Canada, ainsi qu'à de nombreuses contributions dans les médias, l'éducation sur les relations raciales et les négociations sur les revendications territoriales. Son leadership a été honoré par plusieurs distinctions, dont la Médaille du jubilé de la Reine et son intronisation en 2019 en tant que chevalier de l'Ordre de Saint-Georges, en reconnaissance de son service, de son intégrité et de son dévouement à la communauté. Grâce à son plaidoyer, Gary continue de faire progresser l'unité, la compréhension et la réconciliation partout au Canada.

Catriona Le May Doan

Double championne olympique et défenseure de la promotion du sport et de l'inclusion

Catriona Le May Doan est une championne olympique canadienne acclamée et une défenseure de l'avancement du sport et de l'inclusion. Elle a remporté deux médailles d'or olympiques en patinage de vitesse et est entrée dans l'histoire en devenant la première Canadienne à défendre une médaille d'or individuelle aux Jeux olympiques, détenant 13 records du monde, remportant le prix Lou Marsh 2022 à titre d'athlète de l'année et récipiendaire à trois reprises (1998, 2001, 2002) du prix Bobbie Rosenfeld de l'athlète féminine canadienne de l'année. Au-delà de ses réalisations sur la glace, Catriona a contribué activement à l'industrie du sport en tant que commentatrice, leader et mentore, notamment en tant que présidente et chef de la direction de Sport Calgary et chef de mission pour les Jeux olympiques de Beijing 2022. Elle soutient les initiatives locales et siège à plusieurs conseils d'administration sportifs et caritatifs, mettant l'accent sur l'inclusion dans le sport. Les contributions de Catriona sont reconnues par des diplômes honorifiques. Catriona a été intronisée au Panthéon des sports canadiens et au Panthéon des sports du Comité olympique canadien et nommée Officier de l'Ordre du Canada. Catriona vit à Moh'kins'tsis/Calgary sur les territoires traditionnels des Premières Nations Siksika, Piikani et Kainai, des Nations Îethka Nakoda Wîcastabi et de la Nation Tsuut'ina, ainsi que sur le territoire de la Nation métisse de l'Alberta, région 3. Son histoire est définie par l'excellence sportive, le leadership et son dévouement à responsabiliser les autres.

Avnish Nanda

Avocat plaidant, Nanda & Company

Avnish Nanda est un avocat constitutionnel engagé et un défenseur de l'équité, connu pour son leadership dans la promotion d'une plus grande inclusion et de la reconnaissance de la diversité au Canada. Né et élevé à Edmonton, il reconnaît qu'il vit et travaille sur le territoire visé par le Traité no 6, la patrie traditionnelle des peuples nêhiyaw (cri), déné, anishinaabe (Saulteaux), Nakota Isga (sioux des Nakotas) et Niitsitapi (pied-noir), ainsi que sur la terre natale des Métis. Il est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en sciences politiques de l'Université de l'Alberta et d'un doctorat en droit de la faculté de droit Osgoode Hall. Avnish a représenté des personnes, des organisations et des communautés des Premières Nations dans des affaires marquantes liées à la Charte des droits et libertés, comparaissant régulièrement devant la Cour suprême du Canada et les cours d'appel du Canada. Il a publié des articles universitaires et, depuis 2017, il est chargé de cours à temps partiel à la Faculté de droit de l'Université de l'Alberta. En dehors du droit, Nanda a dirigé de nombreuses initiatives et a fondé et siégé à de nombreux conseils d'administration d'organismes sans but lucratif axés sur la promotion d'une plus grande inclusion et de la reconnaissance de la diversité au Canada. Cela comprend des activités commémoratives pour souligner le 100e anniversaire de l'incident du Komagata Maru, la création d'un organisme sans but lucratif voué à repousser les efforts visant à saper le pluralisme et le multiculturalisme canadiens, et l'organisation d'efforts pour contrer les sentiments anti-immigrants en Alberta. Son travail dans le cadre d'événements commémoratifs et de commentaires publics démontre son engagement continu envers la justice, l'inclusion et le renforcement de la démocratie canadienne.

Martine Roy

Défenseure de la communauté 2ELGBTQI+

Martine Roy est une leader et une défenseure respectée de l'inclusion, connue pour son engagement de longue date à faire progresser les droits des personnes 2SLGBTQ+ au Canada. Elle a bâti une carrière de 20 ans chez IBM, où elle a occupé des postes tels que coordinatrice de la résolution des incidents critiques et gestionnaire de comptes, créant des initiatives de soutien pour les employés LGBT et favorisant un lieu de travail plus inclusif. Martine a renforcé son impact en tant que directrice régionale du développement des affaires 2SLGBTQ+ au Québec et dans l'Est du Canada pour la Banque TD. À l'âge de 19 ans, elle a été congédiée des Forces armées canadiennes en raison de sa sexualité et a ensuite dirigé le recours collectif qui a permis d'obtenir des excuses du gouvernement fédéral en 2017. Son leadership est reconnu par des postes au sein des conseils d'administration de Fierté au travail Canada et de la Fondation Émergence, où elle a milité pour l'équité et la sensibilisation. Les efforts de Martine lui ont valu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec et, en 2023, elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada. Martine vit à Tiohtià :ke/Montréal, sur le territoire non cédé de la Nation Kanien'kehá :ka. Son parcours reflète la résilience, le dévouement et la défense des droits, ainsi qu'une passion inébranlable pour la création de communautés inclusives et la poursuite de l'égalité.

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]