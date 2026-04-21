Nomination de Catherine Blouin à la tête du ministère de la Famille : un moment charnière pour le réseau de la petite enfance du Québec

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) félicite Mme Catherine Blouin pour sa nomination à titre de ministre de la Famille.

Son entrée en fonction survient à un moment charnière pour le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Les attentes des familles sont élevées et plusieurs dossiers structurants, qui entraîneront des changements importants pour les professionnelles de la petite enfance, les parents et les enfants, sont en cours - notamment la privatisation du réseau des services de garde éducatifs vers le modèle à but lucratif et la mise en œuvre du nouveau portail d'inscription.

« Les décisions qui seront prises dans les prochains mois auront des effets immédiats pour les familles, mais aussi des effets durables sur l'avenir du réseau et pour les générations à venir », souligne Geneviève Blanchard, co-directrice générale de l'AQCPE. « Il est essentiel de poursuivre les efforts pour consolider la qualité des services tout en assurant un développement cohérent et équitable sur l'ensemble du territoire. »

L'AQCPE est prête à collaborer étroitement avec la ministre afin d'assurer la continuité et l'avancement des dossiers prioritaires, tel qu'entamés avec Madame Kateri Champagne Jourdain, qui a fait preuve d'une grande écoute à l'égard du réseau.

« Nous espérons que Mme Blouin, forte de son engagement auprès des enfants vulnérables et de son expérience terrain à titre de députée de Bonaventure, sera sensible à la réalité des familles québécoises et à l'importance de remettre la qualité des services au centre des orientations gouvernementales », ajoute Gina Gasparrini, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

L'AQCPE souhaite rencontrer rapidement la nouvelle ministre dans les prochaines semaines, afin de lui présenter les priorités du réseau et de contribuer activement aux réflexions en cours.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Demandes d'entrevues : Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications - relations médias, [email protected], 514-829-9365