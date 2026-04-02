L'AQCPE lance une campagne nationale pour remettre la petite enfance au centre du débat public en année électorale

La qualité éducative ne devrait jamais être laissée au hasard

MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) lance aujourd'hui une campagne nationale portant un message clair : la qualité éducative ne devrait jamais être laissée au hasard. Dans un réseau où les CPE, pourtant reconnus comme la référence en matière de qualité éducative, sont devenus minoritaires face aux garderies privées, l'AQCPE estime que le Québec est à la croisée des chemins. À l'aube des élections provinciales, une question fondamentale s'impose : souhaitons-nous un réseau misant sur l'égalité des chances, où tous les enfants ont accès à une qualité éducative reconnue, ou un réseau où seulement certains enfants y ont droit?

Un réseau qui glisse vers le privé, au détriment de la qualité

La bascule vers un réseau majoritairement privé n'est pas un simple changement administratif. Elle s'accentue année après année, malgré les signaux envoyés par les familles et par les experts.

Les données officielles sont claires. Selon la Vérificatrice générale :

Près de 90 % des CPE évalués ont atteint le seuil de qualité visé;

Près de 60 % des garderies privées - subventionnées ou non - ont échoué à l'évaluation en 2022-2023;

86 % des garderies privées non subventionnées n'atteignent pas le ratio de 2 éducatrices qualifiées sur 3 (53 % pour les garderies privées subventionnées).

Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles, les CPE ont vu leur proportion se réduire. Ils ne représentent plus que 48,8 % des places en installation, alors que les services privés, subventionnés ou non, en représentent 51,2 %. La situation ne s'améliorera pas en 2026-2027 : le dernier budget du Québec prévoit la conversion de 5000 places non subventionnées en places subventionnées, dont seulement 500 sont réservées en CPE. Cette mesure ne suffit pas à rétablir l'équilibre vers les milieux qui génèrent le plus de qualité.

« La qualité éducative joue un rôle déterminant dans le développement global des enfants. Pourtant, cette dimension demeure encore trop abstraite pour plusieurs familles. Il est essentiel qu'elle devienne un repère clair dans les choix que font les parents et dans les décisions collectives que nous prenons. Selon la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, la conversion des places privées vers un modèle 100 % CPE coûterait 261 M$, un investissement stratégique pour un réseau équitable et durable qui renforcera l'égalité des chances et les valeurs de notre société. », affirme Geneviève Blanchard, co-directrice générale de l'AQCPE.

Les CPE : un moteur social et économique pour le Québec

Les CPE constituent un modèle d'économie sociale sans but lucratif, administré par des parents-utilisateurs, qui garantit que chaque dollar public retourne aux services éducatifs plutôt qu'à des profits privés.

« Le réseau des CPE est un pilier de notre société. Il soutient les familles, favorise l'égalité des chances et permet aux parents de participer pleinement à la vie économique. Le Québec doit retrouver l'ambition qu'il avait il y a près de trente ans et finaliser ce projet de société. La petite enfance doit redevenir une priorité collective », souligne Gina Gasparrini, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

La campagne : mobiliser les parents et remettre la petite enfance au centre du débat de société

La campagne lancée aujourd'hui vise à rappeler un principe simple : la qualité éducative ne devrait jamais être laissée au hasard.

Elle a pour objectif de :

Rendre visibles les milieux où la qualité est démontrée;

Mobiliser les parents pour qu'ils fassent entendre leur voix;

Rappeler que la petite enfance doit être un enjeu central en année pré-électorale;

Inviter les décideurs à placer la qualité éducative au cœur de leurs engagements.

Les parents n'ont pas toujours accès à la qualité et leur voix doit être entendue.

Les bureaux coordonnateurs : un pilier essentiel de la qualité éducative en milieu familial

La qualité éducative ne se limite pas aux installations. Elle repose aussi sur le travail essentiel réalisé dans les services de garde éducatifs en milieu familial. Depuis près de 20 ans, les bureaux coordonnateurs accompagnent et soutiennent les responsables de services de garde reconnus, contribuant à maintenir des standards de qualité et à appuyer leur pratique éducative.

Un volet spécifique de la campagne, consacré aux milieux familiaux reconnus et subventionnés et aux bureaux coordonnateurs, sera déployé dans les prochaines semaines. Il mettra en lumière leur contribution essentielle à la qualité éducative et leur importance dans l'égalité des chances pour les enfants.

Un appel clair aux parents, aux citoyens et aux décideurs

La campagne vise à faire de la qualité éducative :

U n enjeu de société incontournable , qui doit occuper une place centrale dans les engagements politiques;

, qui doit occuper une place centrale dans les engagements politiques; U n repère clair et compréhensible pour les parents , afin qu'ils puissent reconnaître et revendiquer la qualité éducative

, afin qu'ils puissent reconnaître et revendiquer la qualité éducative Un critère déterminant dans les décisions publiques, pour orienter la création de nouvelles places vers les milieux où la qualité est démontrée.

Il est temps d'agir. Les nouvelles places doivent être créées là où la qualité est démontrée, dans les CPE et dans les milieux familiaux reconnus et subventionnés.

Chaque enfant du Québec mérite mieux que le hasard. #VotePourLaPetiteEnfance

Page web informative pour les parents : https://www.qualite.aqcpe.com/

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Demandes d'entrevues : Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications - relations médias, [email protected], 514-829-9365