Accompagner et soutenir : 20 ans d'engagement des bureaux coordonnateurs auprès de la garde en milieu familial

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) souligne les 20 ans des bureaux coordonnateurs (BC) de la garde en milieu familial, des acteurs clés du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Véritables partenaires des responsables en service de garde éducatifs en milieu familial (RSGE), les BC sont un acteur incontournable pour les soutenir et les accompagner.

Sur le terrain, chaque jour

Sur le terrain, les équipes multidisciplinaires des bureaux coordonnateurs assurent une présence active auprès des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial (RSGE) reconnues. Notamment par leur offre d'accompagnement pédagogique, de formation continue et leurs visites de conformité, ces professionnelles contribuent chaque jour à la santé, au bien-être, et au développement des tout-petits.

« Depuis 20 ans, les bureaux coordonnateurs sont un pilier fondamental du réseau. Ils forment un tandem avec les RSGE, axé sur l'amélioration de la qualité. Ils les soutiennent et contribuent à offrir aux parents un cadre rassurant et sécuritaire » indique Geneviève Blanchard, co-directrice générale de l'AQCPE.

Un encadrement harmonisé

À compter du 1er septembre 2026, tous les milieux familiaux devront être reconnus par un bureau coordonnateur pour poursuivre leurs activités. Une mesure instaurée par le projet loi 1, voté en 2022.

« Vingt ans d'innovation, de créativité et d'expertise : les bureaux coordonnateurs ont su, année après année, se réinventer pour mieux accompagner les responsables de services de garde et les appuyer dans l'amélioration de leurs pratiques éducatives. L'obligation pour tout milieu familial d'être dorénavant reconnu par un bureau coordonnateur est une reconnaissance de l'importance de leur rôle et de leur apport pour offrir des services de garde en milieu familial de qualité, partout au Québec » ajoute Geneviève Blanchard, co-directrice générale de l'AQCPE.

88,3% de satisfaction

Pour une RSGE reconnue, le BC est un partenaire de choix : une référence pour bonifier sa pratique, un appui en cas de difficulté, un allié présent à tous les niveaux. Cette relation de confiance se reflète d'ailleurs dans les résultats d'un sondage du ministère de la Famille mené en 2024-2025, où 88,3 % des RSGE se disent satisfaites des pratiques de leur bureau coordonnateur.

La voix d'un réseau complémentaire

L'AQCPE représente à la fois les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC). Cette double représentation lui donne une compréhension globale et distinctive du réseau éducatif à la petite enfance. Elle porte une vision qui reconnaît l'importance de la qualité, autant dans les installations qu'en milieu familial, tout en défendant les intérêts de l'ensemble du réseau.

Les CPE et les BC ne constituent pas deux réalités distinctes, mais bien les composantes d'un même réseau, uni par des valeurs communes : une approche sans but lucratif, centrée sur le bien-être des enfants et engagée envers l'égalité des chances dès la petite enfance.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Demandes d'entrevues : Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications - relations médias, [email protected], 514-829-9365