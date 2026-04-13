Christine Fréchette, nouvelle première ministre : l'AQCPE appelle à des gestes concrets pour les familles

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) félicite Christine Fréchette pour son élection à titre de cheffe du parti de la Coalition avenir Québec (CAQ) et sa désignation comme Première ministre du Québec, devenant ainsi la deuxième femme à occuper cette fonction dans l'histoire québécoise.

Alors que la nouvelle première ministre a présenté ses priorités articulées autour de la réduction de la pression sur les familles et de la protection et de la propulsion de l'économie, l'AQCPE souligne que le réseau des CPE/BC constitue un levier incontournable pour atteindre ces objectifs.

« Réduire la pression sur les familles, passe d'abord par un accès à des services éducatifs accessibles et surtout, de qualité. Le réseau des CPE/BC est un pilier essentiel pour soutenir à la fois, les tout-petits, les parents et le développement économique du Québec. L'AQCPE est prête à travailler avec la première ministre pour transformer ses priorités en actions concrètes. » -- Gina Gasparrini, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE

L'AQCPE réitère sa volonté de collaborer étroitement avec le gouvernement, en rappelant l'importance d'avoir des orientations politiques basées sur des données probantes. Dans un contexte où le réseau poursuit une transformation majeure, l'AQCPE appelle à un leadership gouvernemental stable, attentif aux besoins des enfants, des familles et en partenariat avec le réseau des services éducatifs à l'enfance.

« Les enjeux liés à la petite enfance exigent une vision et une grande cohérence dans l'action publique. L'AQCPE souhaite poursuivre un travail étroit avec le gouvernement afin d'assurer la qualité, la pérennité et l'équité du réseau pour toutes les familles du Québec. » -- Geneviève Blanchard, Directrice générale, Affaires publiques et gouvernementales, AQCPE

L'AQCPE souligne que plusieurs dossiers structurants demeurent prioritaires pour assurer la solidité du réseau, notamment :

La consolidation et la valorisation du personnel éducateur et de soutien;

La poursuite du développement et de la transformation des places en CPE dans une perspective de qualité;

La reconnaissance du rôle essentiel des services éducatifs dans la poursuite de l'égalité des chances;

La reconnaissance des milieux familiaux et en communauté comme un pilier pleinement reconnu du réseau en donnant aux bureaux coordonnateurs les moyens d'accompagner chaque RSGE.

L'AQCPE réaffirme son engagement à contribuer activement à des solutions durables, cohérentes et alignées sur les besoins réels des enfants du Québec.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Demandes d'entrevues : Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications - relations médias, [email protected], 514-829-9365