Nomination d'Yves Mauffette à la présidence du CA de l'INRS

Cette nouvelle présidence fait suite à la nomination de M. Mauffette par le conseil d'administration de l'INRS, en décembre dernier, et à la nomination de M. Jean-Pierre Ouellet, comme nouveau membre du CA par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec ce 19 janvier 2022, mettant ainsi fin au mandat de M. Ringuet. Michel Ringuet siégeait au CA de l'INRS depuis 2014.

« Je tiens à remercier sincèrement le président sortant du conseil d'administration, Michel Ringuet, pour ses qualités de gestionnaire universitaire et ses efforts considérables pour accompagner l'INRS dans sa mission. Je lui en suis très reconnaissant. Par ailleurs, ce sera un honneur de collaborer avec notre nouveau président, Yves Mauffette, pour poursuivre le développement stratégique de l'établissement », Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

Nouveau président

Professeur retraité au Département des sciences biologiques à la Faculté des sciences de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Yves Mauffette est spécialisé dans le domaine des interactions plantes-insectes et a terminé ses études à l'Université McGill et UC Davis en écologie.

Il a été vice-doyen aux études et doyen de cette faculté de 2002 à 2009. Il a occupé le poste de vice-recteur à la recherche et la création de l'UQAM de 2009 à 2015. Il a activement participé à la mise au point du programme de baccalauréat en biologie (APP) et il en a coordonné la mise en place. M. Mauffette est également un biologiste de terrain spécialisé en biologie végétale et entomologie.

En 2002, il a été lauréat du Prix d'excellence en enseignement de l'Université du Québec et, en 2004, du Prix 3M pour l'excellence en enseignement attribué par la Société pour l'avancement de la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Il a aussi reçu le prix ADARUQ 2015 qui est décerné à un individu s'étant illustré dans ses fonctions d'administrateur de la recherche.

Membre du CA de l'INRS depuis juin 2020, et président du comité de gouvernance et d'éthique, M. Mauffette, a une excellente connaissance de l'établissement et saura accompagner l'INRS pour en faire un modèle de gouvernance universitaire.

Nomination des membres au CA

Le Conseil des ministres confirme le renouvellement de mandat de deux membres et la nomination d'un nouvel administrateur au conseil d'administration de l'INRS, pour un mandat de trois ans, débutant le 19 janvier 2022.

Andrée Blanchet, membre du CA de l'INRS depuis mai 2018, voit son mandat renouvelé. Mme Blanchet est cheffe des services administratifs, Direction des affaires médicales et universitaires au CHUM et présidente du comité des ressources humaines de l'INRS.

Martin Larrivée, membre du CA de l'INRS depuis mai 2018, voit également son mandat renouvelé. Il est également vice-président du CA. M. Larrivée œuvre comme vice-président finances à l'INO. Il occupe aussi le poste de membre du CA et trésorier de Moisson Québec. II siège au conseil d'administration du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec.

Jean Pierre Ouellet entame un nouveau mandat d'administrateur au sein du CA. Recteur retraité de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), M. Ouellet est détenteur d'un doctorat en zoologie de l'Université de l'Alberta. Il a été professeur de biologie à l'UQAR de 1992 à 2006, œuvrant ensuite à titre de doyen et de vice-recteur.

Ludivine Lafosse a été nommée membre du conseil d'administration de l'INRS par la Fédération des étudiants de l'INRS pour un mandat de deux ans débutant le 23 novembre 2021. Étudiante au doctorat en sciences de l'eau, sous la direction du professeur Jacob Stolle, son projet de recherche porte sur l'évolution morphodynamique des estuaires dans le Nunavut au Canada.

La composition du CA de l'INRS s'appuie sur les critères d'équité, de diversité et d'inclusion. Il compte dans ses rangs des membres chevronnés détenant des compétences diversifiées et complémentaires, un atout indéniable.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

