Nomination d'une présidente-directrice générale à l'IRSST

MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - La présidente du conseil d'administration de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), Mme Manuelle Oudar, est heureuse d'annoncer l'entrée en fonction de Mme Lyne Sauvageau à titre de présidente-directrice générale de l'Institut, en date d'aujourd'hui.

Détentrice d'un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en science politique de l'Université Laval, Lyne Sauvageau était, jusqu'à tout récemment, vice-présidente à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec. Pendant cinq ans, elle a également été vice-présidente aux programmes au Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture.

Mme Sauvageau s'implique activement dans son milieu. Depuis 2011, elle participe aux travaux de l'ACFAS, dont elle devient membre du conseil d'administration en 2015, puis présidente en 2018.

Depuis 2017, elle est membre du conseil scientifique d'Érudit, qui se veut un accès centralisé à plus de 200 000 documents savants et culturels dans plus de 30 disciplines des sciences humaines et sociales. Entre 2016 et 2018, Lyne Sauvageau a agi comme membre du comité exécutif et présidente de l'Alliance of Canadian Comprehensive Research Universities. Au fil des ans, elle a obtenu différentes bourses, dont l'une décernée par le ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada dans le cadre d'un programme national de recherche en développement de la santé.

Mme Sauvageau succède à Mme Marie Larue, qui quitte pour la retraite. Mme Larue a œuvré pendant 37 années pour la santé et la sécurité du travail, d'abord comme gestionnaire à la CNESST (anciennement CSST), et ensuite à la tête de l'IRSST pendant 11 années.

Rappelons que l'IRSST est le premier centre de recherche en SST au Canada. Solidement établi depuis 1980, il est reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses recherches scientifiques.

