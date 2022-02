TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et Dawn Madahbee Leach, présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones, félicitent Victoria LaBillois d'avoir été nommée nouvelle vice-présidente du Conseil.

Victoria LaBillois, entrepreneure micmaque de Listuguj (Québec), est membre du Conseil depuis le 18 juin 2018 et mentor pour le programme de développement du leadership des femmes autochtones (Indigenous Women in Community Leadership) à l'Institut international Coady et au programme accélérateur de l'Initiative conjointe de développement économique (ICDE) du Nouveau-Brunswick. Elle est bilingue en français et en anglais et enseigne la littératie financière aux jeunes Autochtones.

La ministre Hajdu et Mme Madahbee Leach souhaitent également accueillir les deux nouveaux membres du Conseil national de développement économique des Autochtones, Dana Soonias et Robert Dickson.

Dana Soonias est directeur des Services de développement économique et de formation à l'emploi au Conseil tribal de Saskatoon. Il a déjà été président d'AFOA Canada (autrefois appelée Association des agents financiers autochtones du Canada) et du Comité des entrepreneurs autochtones de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF); il a aussi été membre du Conseil de gestion financière des Premières Nations. M. Soonias possède plus de vingt-cinq années d'expérience en leadership de cadres, au cours desquelles il a supervisé la restructuration organisationnelle, élaboré des stratégies et des investissements diversifiés dans des portefeuilles économiques, tiré parti de partenariats pour renforcer les capacités, et créé la stabilité et la croissance à long terme dans les secteurs à but lucratif et non lucratif.

Robert Dickson est chef de la direction du groupe d'entreprises Attawapiskat Enterprises Inc. et un des fondateurs de l'Aboriginal and Visible Minority Supplier Council (Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles). M. Dickson, qui a joué des rôles de leadership au niveau de la haute direction dans les secteurs à but lucratif, sans but lucratif et public, a la réputation d'un chef solide doté d'excellentes capacités dans les domaines de la négociation, des relations interpersonnelles, de la présentation et des relations publiques. Il croit profondément au renouvellement et au changement continu. Il est diplômé de l'Université Wilfrid-Laurier.

Citations

« Félicitations à la nouvelle vice-présidente, Victoria LaBillois, et aux nouveaux membres du Conseil national de développement économique des Autochtones, Dana Soonias et Bob Dickson. Merci de vos contributions et de partager votre expérience considérable et vos conseils à l'appui du mandat du Conseil national de développement économique des Autochtones. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Je tiens à féliciter Victoria LaBillois, Dana Soonias et Bob Dickson pour leur nomination. Leur leadership, leur énergie et leur enthousiasme nous seront précieux dans notre progression vers nos objectifs; ils apportent avec eux une expérience et une expertise très variées qui seront essentielles pour formuler des recommandations bien étoffées au gouvernement fédéral sur une vaste gamme d'enjeux liés au développement économique des Autochtones. »

Dawn Madahbee Leach

Présidente, Conseil national de développement économique des Autochtones (CNDEA)

« Le travail du Conseil national de développement économique des Autochtones revêt une importance capitale lorsqu'il s'agit d'aider à reconstruire les économies autochtones. Je suis heureuse d'assumer le rôle de vice-présidente aux côtés des membres d'un Conseil résolu à partager son savoir et à faire entendre sa voix. »

Victoria LaBillois, MBA

Vice-présidente, Conseil national de développement économique des Autochtones

« Je suis très honoré de siéger au Conseil national de développement économique des Autochtones et de collaborer étroitement avec mes nouveaux collègues à la réalisation d'initiatives stratégiques qui influeront sur les politiques au profit de nos communautés et de nos entrepreneurs dans tout le pays. »

Dana Soonias

Membre du Conseil national de développement économique des Autochtones

« Je suis enchanté de siéger au Conseil national de développement économique des Autochtones et j'ai hâte de travailler avec mes collègues au nom des peuples autochtones partout au Canada. Je suis impatient d'apprendre et de servir. »

Bob Dickson

Membre du Conseil national de développement économique des Autochtones

Faits en bref

Le Conseil national de développement économique des Autochtones (CNDEA) est la seule organisation nationale non politique en son genre. Il a pour mandat de fournir au gouvernement fédéral des conseils et des orientations stratégiques sur les questions relatives au développement économique des Autochtones.

Le Conseil est composé de dirigeants communautaires et de chefs d'entreprise des Premières Nations, des Inuits et des Métis de tout le Canada, et il aide les gouvernements à tenir compte des circonstances et des besoins propres aux Autochtones au Canada.

Les membres du CNDEA ont pour principal rôle de fournir au gouvernement fédéral des conseils stratégiques, dans le contexte des politiques et des programmes, sur toutes les questions se rapportant au développement économique des Autochtones.

Le gouvernement du Canada est résolu à adopter des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite. Les possibilités de nominations sont toutes publiées sur le site Web à la page Possibilités de nominations ministérielles.

