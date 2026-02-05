Nomination d'un nouveau président et d'une nouvelle directrice générale à la tête du CIFQ

QUÉBEC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil d'administration du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) est fier d'annoncer aujourd'hui la nomination de Monsieur Michel Vincent à titre de président du CIFQ et de Madame Véronique Normandin à titre de directrice générale de l'organisation.

Michel Vincent possède plus de 40 années d'expérience dans le secteur forestier. Reconnu pour son expertise pointue en économie forestière et considéré comme une sommité dans le dossier du conflit du bois d'oeuvre, il a notamment occupé les fonctions d'économiste en chef et de directeur principal économie et transition au sein du CIFQ, auquel il s'est joint en 2003. Ingénieur forestier et économiste de formation, Monsieur Vincent possède un parcours multidisciplinaire qui lui confère une compréhension approfondie des enjeux techniques, économiques et stratégiques du secteur. Reconnu pour son caractère rassembleur, il sait mobiliser les parties prenantes autour d'objectifs communs, tout en faisant preuve d'un esprit de synthèse et d'analyse lui permettant d'éclairer la prise de décision et d'orienter efficacement les actions de l'organisation.

À titre de président, Monsieur Vincent agira comme porte-parole de l'industrie forestière québécoise et assurera une représentation stratégique des membres auprès des instances gouvernementales, des médias et des partenaires clés. Il aura également pour mandat de défendre leurs intérêts et de contribuer à la création d'un environnement d'affaires compétitif et stable pour l'ensemble des acteurs de la filière forestière. Le mandat du nouveau président inclut enfin une présence soutenue dans les régions du Québec, afin de maintenir un dialogue constant avec les membres et les acteurs régionaux et de demeurer étroitement connecté aux réalités du terrain.

De son côté, Madame Normandin détient une solide expertise en gestion et en communication. Cumulant près de 20 années d'expérience, elle occupait jusqu'à tout récemment la fonction de Vice-présidente - Communications et affaires publiques au sein du CIFQ. À titre de directrice générale, elle sera responsable de la gestion et l'optimisation des opérations, de la mise en œuvre du plan stratégique et du rayonnement de l'organisation. Madame Normandin conserve également son rôle stratégique au niveau des communications.

« Le Conseil d'administration se félicite de ces nominations, qui constituent une étape déterminante dans l'évolution de l'organisation. Monsieur Vincent et Madame Normandin combinent des forces complémentaires qu'ils mettront au profit de l'organisation et de ses membres. Fort de cette nouvelle équipe de direction, le CIFQ démontre sa capacité à s'adapter au contexte actuel et réaffirme avec conviction son engagement à soutenir ses membres ainsi qu'à défendre les intérêts de l'ensemble des acteurs de la filière forestière, un secteur d'importance stratégique pour l'économie et les collectivités du Québec. », a souligné Monsieur Jean-François Champoux, président du Conseil d'administration du Conseil de l'industrie forestière du Québec.

** Des photos officielles vous seront transmises sur demande.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière contribue à la vitalité économique de plus de 900 municipalités au Québec, soit 83 % des municipalités québécoises. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie, directement et indirectement, près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Source : Jessica Beaudet, Conseillère aux communications, [email protected], (438) 870-1554