L'industrie forestière en mode solution, déterminée à traverser la crise

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) se questionne quant à l'origine des scénarios avancés hier par le premier ministre du Québec, François Legault, dans le cadre de la présentation de sa nouvelle vision économique. Dans les circonstances actuelles, la filière forestière s'étonne des déclarations du premier ministre concernant les emplois forestiers et s'attend plutôt à être soutenue par le gouvernement.

Il est vrai que plusieurs éléments comme le conflit du bois d'œuvre, les tarifs du président américain ainsi que les défis d'harmonisation et d'accès à la ressource créent actuellement de l'incertitude et augmentent la pression sur toutes les entreprises du secteur, créant une tempête parfaite. Toutefois, les entreprises forestières sont loin d'abandonner et de lancer la serviette. Le premier ministre devrait plutôt appeler à l'unité afin que l'ensemble des parties prenantes travaille de concert pour mettre en place des solutions pérennes.

Le CIFQ et ses membres demeurent en action et sont prêts à collaborer avec les gouvernements afin de trouver des solutions qui permettront à l'industrie de traverser cette tempête et d'être au rendez-vous lors de la reprise des marchés. Il est essentiel de protéger la structure industrielle forestière puisque les Québécois ont besoin des matériaux de construction en bois pour bâtir des maisons, ainsi que de tous les autres produits fournis par l'industrie forestière, comme le papier, les panneaux et le carton. C'est pourquoi le gouvernement doit soutenir la filière forestière québécoise et ses travailleurs en mettant en place des mesures stratégiques temporaires et adaptées à la réalité difficile à laquelle ils sont confrontés.

Le CIFQ rappelle que les entreprises du secteur forestier constituent non seulement un moteur de développement économique pour des centaines de communautés, mais qu'elles fournissent aussi des biens essentiels issus d'une ressource locale, renouvelable et durable. Ces produits permettent de remplacer les plastiques à usage unique et des matériaux intensifs en carbone, notamment dans le secteur de la construction.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

