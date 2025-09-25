Le CIFQ prend acte du retrait du projet de loi 97 et est prêt à collaborer avec le gouvernement dans l'élaboration d'une vision d'avenir pour la forêt québécoise

QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) prend acte de l'annonce du gouvernement du Québec de retirer le projet de loi 97, Loi visant à moderniser le régime forestier, et réitère qu'une refonte est nécessaire afin d'assurer la compétitivité des entreprises et de fournir plus de prévisibilité au secteur forestier.

Plusieurs éléments créent actuellement de l'incertitude et augmentent la pression sur toutes les entreprises de la filière forestière. On pense notamment au conflit du bois d'œuvre qui dure depuis plusieurs années ainsi qu'aux menaces tarifaires américaines, en plus des défis d'harmonisation et d'accès à la ressource rencontrés sur le territoire québécois. Tous les intervenants s'entendent d'ailleurs à l'effet que le statu quo n'est plus possible en forêt. C'est pourquoi le CIFQ croit qu'il est urgent de mettre en place des mesures transitoires d'ici à l'adoption d'un nouveau régime forestier.

Le CIFQ et ses membres sont donc prêts à collaborer dès maintenant avec le gouvernement, le nouveau ministre des Ressources naturelles et des Forêts, les Premières Nations, ainsi qu'avec toutes les parties prenantes concernées, afin de s'assurer de la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, d'un nouveau régime forestier plus agile et mieux adapté aux réalités régionales.

Le CIFQ rappelle que les entreprises du secteur forestier constituent non seulement un moteur de développement économique pour des centaines de communautés, mais fournissent aussi des biens essentiels issus d'une ressource locale, renouvelable et durable qui permettent de remplacer les plastiques à usage unique et des matériaux intensifs en carbone, notamment dans le secteur de la construction.

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

