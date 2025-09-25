Le Conseil d'administration du CIFQ annonce avoir accepté la démission de son président-directeur général

QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil d'administration du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) annonce avoir accepté la démission de son président-directeur général, Jean-François Samray, qui quitte afin de réaliser des projets personnels.

« Le Conseil d'administration, conjointement avec la permanence, remercie chaleureusement M. Samray pour ses cinq années à titre de président-directeur général du CIFQ. Par son engagement, il a su guider l'organisation et faire avancer ses projets avec brio, même au cœur de nombreuses tempêtes », a affirmé le président du Conseil d'administration, Jean-François Champoux.

L'actuelle vice-présidente aux communications et relations publiques, Véronique Normandin, agira à compter d'aujourd'hui à titre de présidente-directrice générale par intérim. « Mme Normandin dispose de notre pleine et entière confiance. Son leadership et sa fine connaissance des dossiers de l'industrie forestière sont des atouts considérables pour mener à bien la mission du CIFQ », souligne M. Champoux.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

Source: Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), https://cifq.com

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)