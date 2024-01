Nomination d'un nouveau président-directeur général - La Sépaq salue le retour au bercail de Martin Soucy

QUÉBEC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) se réjouit et souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à son nouveau président-directeur général, M. Martin Soucy, dont la nomination marque le retour au sein d'une organisation qui lui est très chère.

BDV: La nomination de M. Martin Soucy à titre de président-directeur général de la Sépaq marque son retour au sein d'une organisation qu'il connaît bien et qui lui est très chère. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Leader établi et reconnu dans le milieu touristique québécois, M. Soucy n'en est pas à ses premières armes à la Sépaq. Celui qui passé les sept dernières années à bâtir avec grand succès l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, la fédération d'affaires provinciales spécialisée en tourisme la plus importante au Canada qui regroupe plus de 10 000 entreprises et les 50 associations touristiques québécoises, possède déjà une feuille de route bien remplie au sein de la société d'État.

Depuis la direction du parc d'Oka (1994-1999) jusqu'à la vice-présidence exploitation des parcs nationaux et campings (2010-2016), en passant par la direction combinée du parc national du Mont-Tremblant et de la réserve faunique Rouge-Matawin (2002-2010), M. Soucy a approfondi pendant plus de 20 ans sa connaissance de la Sépaq qui fait aujourd'hui partie de son ADN.

Au fil du temps, il a contribué par son dynamisme et sa vision à la mise sur pied d'initiatives importantes telles que la construction des chalets EXP -un produit emblématique des parcs nationaux- et la stratégie famille, qui demeurent à ce jour des expériences phares pour les visiteurs. Passionné de plein air et engagé envers le développement durable, il entend mettre son expertise et son savoir-faire au service de la mission et des valeurs de la Sépaq, au bénéfice de la population et des régions du Québec.

« Un leader chevronn é , exp é riment é et humain »

"J'entreprends avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme ce nouveau défi qui me ramène un peu à la "maison". Nous avons une chance inouïe au Québec de pouvoir accéder à un réseau exceptionnel de parcs nationaux, de réserves fauniques et d'établissements touristiques. Ils constituent des réservoirs inépuisables de beauté, de bien-être et d'émerveillement. Être à la tête de cette organisation réputée et appréciée est un grand privilège. J'en suis très conscient. Je mettrai tout mon cœur et toute mon énergie à travailler aux côtés des passionnés de la Sépaq à la mise en valeur et à la conservation de ces joyaux naturels du territoire québécois", a déclaré le nouveau président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy

"Nous sommes extrêmement heureux qu'un leader chevronné, expérimenté et humain de la trempe de Martin Soucy réintègre la grande famille de la Sépaq. Son parcours impressionnant témoigne de son attachement profond à la nature et au Québec. Je suis convaincu que ses qualités de rassembleur, son esprit d'entreprise, ses aptitudes de gestionnaire rigoureux, sa connaissance approfondie de l'industrie touristique et son attachement aux valeurs de l'organisation en font le capitaine inspirant et stimulant tout indiqué pour tenir la barre de la Sépaq et définir les orientations des années à venir", a souligné le président du conseil d'administration de la Sépaq, M. Vincent Bernier.

Détenteur d'un MBA de l'École des sciences de la gestion (ESG-UQÀM), d'un baccalauréat en administration des affaires des HEC, M. Soucy est également certifié par le Collège des administrateurs de sociétés.

Le mandat est d'une durée de cinq ans. M. Soucy entrera officiellement en fonction le 5 février 2024, mais il est disponible dès maintenant pour des entrevues au sujet de sa nomination, son parcours et sa vision d'avenir de la Sépaq.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Source : Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, [email protected], 418-254-9314