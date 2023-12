NOMINATION D'AISHA ISSA À TITRE DE CHERCHEUSE INVITÉE À L'ITHQ

MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureux d'annoncer la nomination de Mme Aisha Issa à titre de chercheuse invitée. L'ITHQ ayant déjà deux unités de recherche, ExperiSens et GastronomiQc Lab (en collaboration avec l'Université Laval), ainsi qu'un centre d'expertise, Mme Issa apportera un savoir-faire complémentaire à leurs activités dans la filière bioalimentaire. En soutien au plus récent plan stratégique de l'ITHQ, elle aura également le mandat d'appuyer la direction générale dans la révision des processus organisationnels, afin d'en faciliter les opérations.

Aisha Issa, chercheuse invitée à l'ITHQ (Crédit: Aisha Issa) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

« Je suis ravie que Mme Aisha Issa se joigne à l'équipe de la plus grande école hôtelière au pays. Son expertise dans l'industrie agroalimentaire, de la terre à la table, contribuera à créer du savoir utile à nos secteurs. Et grâce à son expérience en transformation organisationnelle, Mme Issa participera à soutenir notre administration afin de renforcer notre réputation d'excellence. » - L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

Notes biographiques

Aisha Issa évolue au sein de la filière agroalimentaire depuis plus de 25 ans. Ayant suivi une formation doctorale en mathématiques et génie industriel de Polytechnique Montréal, elle agit notamment, entre 1997 et 2021, à titre de spécialiste des filières agroalimentaires pour l'Union des producteurs agricoles (UPA), gestionnaire et directrice marketing de divers restaurants, consultante en développement des affaires et experte en technologie de l'information de différentes entreprises agroalimentaires.

En 2021, Mme Issa est nommée directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). À ce titre et parmi ses principales réalisations, mentionnons la structuration des processus administratifs de l'ITAQ, l'introduction d'une approche fondée sur le bien-être dans la gestion des ressources humaines, l'implantation de l'approche client à l'égard de l'expérience étudiante et des diverses clientèles de la formation et du perfectionnement continue. Au chapitre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mme Issa pilote avec succès la révision du programme de technique équine du campus de La Pocatière et obtient la toute première subvention du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour l'implantation du Bureau de recherche de l'ITAQ. Elle est également reconnue pour sa vision favorisant la transition agroécologique au sein de l'enseignement supérieur en agroalimentation.

« Grâce à mon nouveau rôle au sein de la grande école hôtelière, je suis privilégiée de pouvoir contribuer à la mission de l'ITHQ et d'avoir la chance de participer à concrétiser sa vision moderne et novatrice de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. C'est un honneur pour moi d'avoir la confiance de ses équipes. » - Aisha Issa, chercheuse invitée

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. Ce centre compte 40 employés et plus de 50 experts pour servir les entreprises du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et institutionnels. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Sources : Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, ITHQ, [email protected]; Marc-Antoine Bélanger, Responsable, communications - relations médias, [email protected]