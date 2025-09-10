Nomination au Conseil des ministres - La FCSSQ félicite la nouvelle ministre de l'Éducation, madame Sonia LeBel

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) salue la nomination de Mme Sonia LeBel à titre de ministre de l'Éducation.

M. Dominique Robert, président-directeur général de la FCSSQ, offre son entière collaboration à Mme LeBel afin d'échanger rapidement sur les enjeux prioritaires en éducation, notamment la pénurie de main-d'œuvre, la mutualisation des services, le financement du réseau public d'éducation, l'entretien des bâtiments et le développement du parc immobilier ainsi que la persévérance et la réussite éducative.

« Au cours des dernières années, le travail collaboratif s'est avéré un levier puissant pour permettre au réseau public d'éducation de réaliser sa mission. Nous devons continuer à faire équipe pour relever les grands défis en éducation. Nous avons tous le même objectif, celui d'assurer la réussite éducative de tous les élèves. Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble et en s'appuyant sur l'expertise du réseau, nous continuerons d'offrir à chaque élève des services de qualité, dans des milieux sains, stimulants et sécuritaires », a déclaré le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Catherine Roy, Conseillère aux communications et relations de presse, 438 371-9420, [email protected] - www.fcssq.quebec