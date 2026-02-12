La SAAQ annonce la suspension des activités de son point de service de Place Vertu

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce la suspension des activités de son point de service situé à Place Vertu, à Montréal. Cette suspension sera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'enquête en cours.

À la suite de signalements reçus de la part de clients, la SAAQ a déclenché une enquête administrative qui a amené le Service des enquêtes à faire des vérifications pour s'assurer du bien-fondé de ces allégations. Cette situation rappelle l'importance des mécanismes de contrôle mis en place.

Pour ne pas nuire à l'enquête en cours, la SAAQ ne fera pas d'autres commentaires pour l'instant.

Elle communiquera avec les clients et clientes qui avaient des rendez-vous déjà planifiés à ce point de service pour leur proposer une nouvelle date dans un point de service à proximité. La clientèle est également invitée à se rendre dans les points de service suivants :

Centre de services de Kirkland;

Centre de services Henri-Bourassa.

Les clients et clientes peuvent aussi, lorsque possible, effectuer leurs transactions en ligne.

La SAAQ est consciente que cette situation pourrait occasionner des désagréments pour sa clientèle. Nous la remercions pour sa compréhension et sa collaboration.

