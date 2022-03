Nomination à la direction des ressources financières, matérielles et technologiques du Conservatoire

QUÉBEC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) vient de procéder à la nomination de monsieur Yves Lorange à titre de directeur des ressources financières, matérielles et technologiques du CMADQ.

Détenteur du titre de comptable professionnel agréé du Québec (CPA) et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) au HEC Montréal, Yves Lorange possède une solide expertise en gestion, en finances et en comptabilité. Durant les dernières années, il a su mettre de l'avant sa grande capacité d'adaptation et d'intégration en assurant un rôle de gestion et d'expert-conseil pour diverses entreprises. Parmi ses expériences professionnelles, il a notamment occupé le poste de directeur des ressources financières, matérielles et transport scolaire à la Commission scolaire Central Québec, ce qui lui a permis de prendre connaissance des réalités du milieu de l'enseignement et du secteur public.

Réputé pour son efficacité orientée vers l'atteinte de résultats concrets, M. Lorange saura assurer un leadership mobilisateur auprès de l'équipe existante. Il entrera en fonction dès le 21 mars prochain.

Monsieur Jean-François Latour, directeur des études et directeur général par intérim du CMADQ, est très fier d'accueillir M. Yves Lorange au sein de l'équipe de gestion du Conservatoire. Il tient à lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues et à lui assurer tout le soutien nécessaire à son intégration dans ses nouvelles fonctions.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise la rigueur et la créativité et qui répond aux exigences les plus élevées, puisque l'excellence fait partie de ses valeurs, de son credo et de son histoire.

