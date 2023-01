Nombreuses bornes de paiement défectueuses : le syndicat de la STM dénonce la situation

MONTRÉAL, le 13 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes (SCFP 1983) dénonce le piètre état de nombreuses bornes de paiement dans les autobus de la STM. Il y a eu 13 483 défectuosités reliées aux bornes et valideurs rapportées par les chauffeurs entre le 22 septembre 2022 et le 8 janvier 2023, soit une moyenne de 124 par jour.

« Au moment où la STM renonce au service d'autobus « 10 minutes max », elle renonce aussi à une importante part de financement du service du transport en commun. Depuis plusieurs années, des défectuosités des boîtes de perception automatisée et valideurs sont constatées. Les retards dans les réparations sont de plus en plus fréquents et les conséquences financières sont énormes », de dénoncer Pino Tagliaferri, président du syndicat SCFP 1983.

Le chauffeurs signalent les pannes à la STM, mais le syndicat réalise que la société de transport n'est pas à l'écoute de ces informations qui lui sont rapportées et qu'elles ne sont pas une priorité pour elle. Pourtant, ils sont les mieux placés pour connaître les différents problèmes qui se produisent au quotidien sur le terrain.

« La STM se prive volontairement de revenus, ce qui est inacceptable. La situation actuelle est le résultat des lacunes dans la gestion quotidienne de la STM », de conclure le président du syndicat.

