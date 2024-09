MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC), la banque des entrepreneur.es du Canada, a publié son Rapport annuel 2024 ainsi que son rapport sur le développement durable, qui révèlent que la Banque aide plus que jamais davantage de propriétaires d'entreprise de tous les milieux et de toutes les régions :

un nombre record de propriétaires d'entreprise (106 475 personnes contre 100 716 à l'exercice 2023) et le nombre de prêts le plus élevé en 80 ans d'histoire (encore plus que pendant la pandémie);

le nombre de prêts le plus élevé en 80 ans d'histoire (encore plus que pendant la pandémie); le plus grand nombre de femmes entrepreneures et de propriétaires d'entreprise autochtones servis, avec une augmentation de 11 % et de 22 %, respectivement, par rapport à l'an dernier;

une augmentation de 11 % des financements accordés aux entreprises à risque élevé par rapport à l'exercice 2023 (entreprises dont la cote S&P est inférieure à BB+);

réduction de l'empreinte carbone de ses activités de 39 % depuis 2020, avec 11 centres d'affaires ayant obtenu la certification LEED MC ;

; enregistrement d'un revenu net de base de 411,5 millions de dollars, soit une augmentation de 68 % et déclaration d'un dividende de 337 millions de dollars à son actionnaire, le gouvernement du Canada .

Dans un contexte où elle s'apprête à célébrer son 80e anniversaire, BDC reste fidèle à l'engagement qu'elle a pris depuis des dizaines d'années en faveur de sa mission fondamentale, qui consiste à avoir un effet bénéfique sur l'économie canadienne. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années, tout en soutenant 37 700 emplois. La clientèle de BDC emploie 1,2 million de personnes au Canada, soit environ 7 % de la main-d'œuvre active du pays, et son revenu annuel est de 435 milliards de dollars.

« La croissance de BDC au cours de l'exercice écoulé reflète la progression des quatre dernières années de la Banque, durant lesquelles le nombre de personnes servies a grimpé de 46 %, le nombre d'entreprises dirigées par des femmes a augmenté de 28 % et le nombre de propriétaires d'entreprises autochtones a bondi de 45 % », a souligné Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC.

« Cette croissance phénoménale est au cœur de notre mission, qui est d'en faire plus dans les domaines importants, et elle est étayée par l'autonomie financière de BDC, qui fournit ses services sans frais pour les contribuables, a-t-elle ajouté. Notre démarche financière rigoureuse nous a permis de dégager un revenu net de 2,2 milliards de dollars et de verser un dividende de 337 millions de dollars à notre actionnaire, le gouvernement du Canada. »

Le rapport sur le développement durable de cette année renforce l'engagement de BDC en matière de développement durable, tant à l'interne qu'à l'externe. La Banque a réduit l'empreinte carbone de ses activités de 39 % par rapport à 2020 , et 11 centres d'affaires de BDC ont obtenu la certification LEEDMC (Leadership in Energy and Environmental Design). Pour ce qui est des propriétaires d'entreprise, elle a mis en place une boîte à outils DEI (diversité, équité et inclusion) contenant des lignes directrices et des modèles pratiques, et a élaboré un outil de calcul des émissions de gaz à effet de serre en ligne, gratuit et adapté aux PME.

« Nous croyons que la réussite économique et le développement durable vont de pair, affirme Sandra Odendahl, première vice-présidente et cheffe, Développement durable, diversité et impact social. Notre clientèle est de plus en plus consciente de la nécessité de relever les défis sociaux et environnementaux, mais elle manque souvent des ressources ou de l'expertise nécessaires. BDC est là pour lui apporter le soutien dont elle a besoin, car la réussite des entrepreneures et entrepreneurs crée des emplois, stimule l'innovation et a un impact positif sur l'économie canadienne. »

Fidèle à son mandat, BDC demeure résolue à assurer son autonomie financière et à fournir ses services sans frais pour les contribuables. Grâce à ses bons rendements, la Banque a déclaré un dividende de 337 millions de dollars à son actionnaire, le gouvernement du Canada, pour l'exercice 2024.

Sur le plan financier, BDC a obtenu des résultats positifs tout en continuant d'assumer plus de risques que les autres institutions financières. Malgré un climat difficile pour les prêteuses et prêteurs, le revenu net de base de BDC a atteint 411,5 millions de dollars, une augmentation de 68 %.

BDC a pour mission d'aider les propriétaires d'entreprise du Canada à bâtir des entreprises solides et résilientes et, ce faisant, de contribuer à rendre le Canada plus prospère, concurrentiel et inclusif. Ses valeurs d'entreprise : Uni.es pour les entrepreneur.es, La force des gens et L'impact du courage, sont des éléments fondamentaux de son ADN. Ces valeurs lient ce que BDC représente à sa façon de remplir son mandat et de mettre en œuvre sa stratégie d'entreprise.

À propos de BDC : 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

