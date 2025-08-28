NOMBRE RECORD D'ÉTUDIANTES ET D'ÉTUDIANTS DANS LES CÉGEPS

Près de 194 000 inscriptions à la rentrée 2025

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Selon les données préliminaires recueillies par la Fédération des cégeps, 193 833 étudiantes et étudiants sont inscrits cet automne dans l'un ou l'autre des 48 cégeps du Québec, au secteur de l'enseignement ordinaire, un nombre sans précédent. Il s'agit d'une progression de 5 % par rapport à l'an dernier. Parmi ces inscriptions, 84 756 constituent de nouvelles étudiantes et de nouveaux étudiants, ce qui témoigne de l'attrait et de la vitalité exceptionnelle du réseau collégial public, moteur de développement- dans toutes les régions du Québec.

« Jamais autant d'étudiantes et d'étudiants n'ont fréquenté les cégeps, une excellente nouvelle pour le Québec. Mais les compressions de 151 M $, le gel du recrutement, le manque d'espace et les infrastructures vétustes posent des défis importants. Malgré cela, tout le réseau se mobilise pour offrir un accompagnement de qualité et un environnement d'apprentissage à la hauteur des aspirations de chacune et chacun. Dans un contexte mondial incertain, former une jeunesse dotée d'une pensée critique s'avère un levier essentiel pour protéger notre démocratie et renforcer notre cohésion sociale. Nos cégeps sont prêts à faire encore davantage pour le Québec, mais ils ont besoin des moyens nécessaires pour accomplir pleinement leur mission. Le gouvernement doit réinvestir dans les cégeps, comme il l'a fait pour le réseau scolaire. », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Des besoins croissants

Alors que les cégeps doivent composer avec une augmentation notable de leur population étudiante, le financement consenti en 2025 (+ 0,3 %) demeure très en deçà des besoins. Le défi consistera à maintenir une offre de service adéquate dans un contexte de restrictions. Dans la foulée, plusieurs cégeps ont adopté des budgets déficitaires et souffrent d'un manque criant d'espace, tandis que deux tiers des bâtiments sont jugés en mauvais état selon le rapport du Vérificateur général du Québec. (2024).

Des cégeps sous pression, mais en action

La Fédération des cégeps rappelle qu'elle poursuivra ses représentations auprès du gouvernement et des différents ministères afin que les établissements disposent des moyens nécessaires pour remplir pleinement leur mission. Cette détermination s'inscrit dans un contexte où la croissance sans précédent des inscriptions témoigne à la fois de la vitalité du réseau et des défis considérables auxquels il fait face.

FAITS SAILLANTS

Rentrée 2025

+ 5 % d'inscriptions (193 833 étudiantes et étudiants)

84 756 nouvelles inscriptions

Les cégeps forment quelque 50 000 diplômées et diplômés chaque année

12,4 G $ de retombées économiques annuelles

Près de 100 programmes techniques affichent un taux de placement moyen de 94 %

Le taux de chômage des diplômées et diplômés collégiaux est deux fois plus faible que celui des jeunes de 15 à 29 ans

La confiance est solide : 83 % de la population exprime une opinion favorable envers les cégeps et 89 % des étudiantes et étudiants jugent positivement le cégep qu'ils fréquentent

Manque à gagner de 151 M$ pour l'année 2025-2026

Deux tiers des bâtiments sont jugés en mauvais état (VGQ, 2024)

Inscriptions - données préliminaires - automne 2025

Par comparaison avec les données préliminaires de l'automne 2024, la population étudiante des cégeps de toutes les régions devrait connaître des hausses cette année :

Abitibi-Témiscamingue : en hausse de 0,3 % (+ 6 personnes étudiantes)

Bas- Saint-Laurent : en hausse de 5,1 % (+275 personnes étudiantes)

: en hausse de 5,1 % (+275 personnes étudiantes) Centre-du-Québec : en hausse de 7,9 % (+ 366 personnes étudiantes)

Chaudière-Appalaches : en hausse de 7,9 % (+ 502 personnes étudiantes)

Côte-Nord : en hausse de 5 % (+ 82 personnes étudiantes)

Estrie : en hausse de 2,3 % (+ 164 personnes étudiantes)

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : en hausse de 5,7 % (+73 personnes étudiantes)

Lanaudière : en hausse de 10,2 % (+ 666 personnes étudiantes)

Laurentides : en hausse de 9,1 % (+ 1052 personnes étudiantes)

Laval : en hausse de 6,5 % (+ 579 personnes étudiantes)

: en hausse de 6,5 % (+ 579 personnes étudiantes) Mauricie : en hausse de 4,7 % (+ 259 personnes étudiantes)

Montérégie : en hausse de 6,3 % (+ 1612 personnes étudiantes)

Montréal : en hausse de 3,7 % (+ 2367 personnes étudiantes)

Outaouais : en hausse de 5,1 % (+ 338 personnes étudiantes)

Québec : en hausse de 3,2 % (+ 636 personnes étudiantes)

Saguenay--Lac-Saint-Jean : en hausse de 2,3 % (+ 183 personnes étudiantes)

Profil des étudiantes et étudiants et programmes d'études

9 programmes préuniversitaires et plus de 130 programmes techniques

44,7 % sont au secteur préuniversitaire, 49,2 % au secteur technique et 6,1 % en cheminement Tremplin DEC

56,9 % sont des étudiantes, 43 % des étudiants, et 0,05 % sont non binaires

Étudiantes et étudiants internationaux

Actuellement, 8652 étudiantes et étudiants internationaux sont inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire, soit une baisse de 6,8 % par rapport à 2024

Formation continue créditée

Près de 31 750 adultes étaient inscrits en formation continue créditée au cégep à l'automne 2024

Étudiantes et étudiants en situation de handicap

Plus de 23 775 étudiantes et étudiants en situation de handicap fréquentaient le cégep en 2024, soit dix-huit fois plus qu'en 2007, alors que le réseau collégial public en comptait seulement 1 303

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de service aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. www.fedecegeps.ca.

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements : Louis St-Jean, Conseiller en communication - relations de presse, Téléphone : 438 600-8335, cellulaire : 438 365-7787