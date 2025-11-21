81e gala de l'Acfas - LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS FÉLICITE YVAN BOUTIN, LAURÉAT DU PRIX ACFAS DENISE-BARBEAU 2025

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des cégeps félicite chaleureusement Yvan Boutin, lauréat du Prix Acfas Denise-Barbeau 2025 pour l'excellence de la recherche au collégial dans la catégorie sciences naturelles, génie, mathématiques et sciences de la santé - dimensions biomédicales, remis dans le cadre du 81e Gala de l'Acfas, qui s'est déroulé hier soir au Pavillon du Grand Quai du Port de Montréal.

Figure incontournable de la recherche collégiale depuis plus de 25 ans, Yvan Boutin incarne avec une rare cohérence le mariage entre rigueur scientifique, passion pour l'enseignement et innovation appliquée. Immunologiste de formation, il rejoint le Cégep de Lévis en 1998 et contribue à la création du centre collégial de transfert de technologie TransBIOTech, dont il devient le premier chercheur. Il y mène depuis des travaux novateurs en immunologie, microbiologie et biotechnologies, notamment sur les propriétés antimicrobiennes des biomasses marines et forestières.

Professeur engagé, il a profondément enrichi la formation en Techniques de laboratoire : biotechnologies, intégrant les résultats de ses recherches au curriculum, modernisant les pratiques pédagogiques et formant une relève hautement qualifiée. Son encadrement rigoureux et bienveillant a marqué des générations d'étudiantes et d'étudiants, dont plusieurs travaillent aujourd'hui au sein même de TransBIOTech ou dans l'industrie.

Chercheur prolifique de calibre international, auteur de plus de 40 publications scientifiques, il a collaboré à des centaines de projets réalisés en partenariat avec des entreprises des secteurs pharmaceutique, biomédical et agroalimentaire. Ses travaux ont contribué à la création et à la croissance d'entreprises innovantes au Québec et au rayonnement international de la recherche collégiale.

« La carrière d'Yvan Boutin illustre de façon exemplaire l'impact unique et concret de la recherche menée dans les cégeps. Son engagement, sa vision et sa contribution scientifique témoignent de la force du modèle collégial québécois, où l'enseignement et l'innovation avancent main dans la main », a souligné Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Parrainé par la Fédération des cégeps et par l'Association des collèges privés du Québec, le prix d'excellence scientifique Denise-Barbeau vise à souligner la qualité exceptionnelle des activités de recherche d'une personne du réseau collégial. Créé en 2014, le Prix Acfas Denise-Barbeau est remis en alternance d'une année à l'autre dans (1) la catégorie des sciences humaines et sociales, et des sciences de la santé - dimensions sociales ou (2) la catégorie des sciences naturelles, du génie et des mathématiques, et des sciences de la santé - dimensions biomédicales.

Depuis leur création, les cégeps contribuent à l'accroissement du savoir et à l'avancement des sciences avec des projets de recherche dans des champs d'application multiples et variés ainsi qu'à travers des collaborations avec des universités, des organismes gouvernementaux et des partenaires nationaux et internationaux. Les chercheuses et les chercheurs du collégial exercent leurs activités seuls, au sein de leur département ou dans des groupes de recherche. Dotés également de 55 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) répartis sur l'ensemble du territoire, les cégeps répondent à des besoins d'innovation et de transfert dans les organisations, les entreprises, et en particulier, dans les PME. Ils mènent en outre des travaux axés sur le développement de pratiques sociales novatrices dont les retombées profitent à la société dans son ensemble. La recherche pédagogique, quant à elle, dynamise les méthodes d'enseignement en plus de favoriser la réussite et le bien-être des étudiantes et étudiants du collégial. En soutenant la recherche auprès de l'ensemble des membres de la communauté collégiale, les cégeps nourrissent l'émergence de la relève scientifique tout aussi bien que la vitalité de programmes d'études de haut niveau.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. www.fedecegeps.ca

