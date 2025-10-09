IMMIGRATION : LES CÉGEPS, DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES POUR DES POLITIQUES PUBLIQUES DURABLES

COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS SUR LA PLANIFICATION PLURIANNUELLE DE L'IMMIGRATION POUR LA PÉRIODE 2026-2029

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des cégeps présente aujourd'hui ses recommandations dans le cadre des consultations sur la planification pluriannuelle de l'immigration pour la période 2026-2029. Au nom des 48 cégeps du Québec, elle formule douze recommandations, dont trois sont phares, afin d'assurer que les cégeps puissent continuer à remplir leur rôle stratégique pour le Québec, particulièrement en matière d'intégration linguistique, culturelle et sociale.

Trois gestes concrets

Depuis près de 60 ans, les cégeps incarnent un modèle unique d'accessibilité et de réussite. Ils contribuent déjà à un accueil structuré, encadré et francophone des étudiantes et des étudiants internationaux. Le réseau collégial public est reconnu pour ses pratiques rigoureuses et responsables en matière d'admission, de recrutement et d'accompagnement.

Les cégeps offrent des milieux d'apprentissage où la mixité, la francisation et la participation à la culture québécoise sont au cœur de l'expérience étudiante. Leur action quotidienne favorise des rencontres interculturelles authentiques et une intégration durable à la société québécoise.

À ce titre, la Fédération des cégeps recommande au gouvernement :

D'exempter les 48 cégeps des quotas de CAQ pour études;

De rétablir l'admissibilité au permis de travail postdiplôme pour l'ensemble des programmes collégiaux publics;

De maintenir le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) - Volet Diplômés sans modifications aux conditions d'admissibilité.

Parmi ses autres recommandations, la Fédération demande que le rôle des cégeps en matière de francisation et d'intégration linguistique soit reconnu, soutenu et financé à la hauteur de leur contribution, et que leur autonomie dans la gestion des programmes et de l'accueil des étudiantes et étudiants internationaux soit pleinement respectée.

Des conséquences réelles

« Ces dernières années, la présence d'étudiantes et d'étudiants internationaux a permis d'assurer le maintien de plusieurs programmes essentiels notamment en région, tout en contribuant à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, intégrée et prête à répondre aux besoins du marché du travail. Les mesures actuelles et envisagées en immigration risquent de fragiliser ces programmes et de priver le Québec de jeunes diplômés formés en français et déjà intégrés à notre société. Le réseau des cégeps se distingue par son exemplarité dans le recrutement international : un processus contrôlé, éthique et responsable, visant avant tout à préserver la vitalité des programmes et à enrichir les milieux d'apprentissage. Les cégeps sont des partenaires stratégiques pour la francisation, l'intégration et la rétention des talents. Le gouvernement a tout à gagner à miser sur ces institutions qui concrétisent les ambitions du Québec en matière d'intégration, de vitalité du français et de développement régional », souligne Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération.

La Fédération rappelle que le réseau collégial public n'est pas à l'origine des problèmes d'intégrité observés ailleurs au Québec ou au Canada. Ses pratiques en recrutement international sont rigoureuses, éthiques et responsables. Leur objectif n'est pas une croissance démesurée du nombre d'étudiantes et d'étudiants internationaux, mais bien de préserver la capacité des cégeps d'offrir des programmes essentiels au Québec et de contribuer pleinement à son avenir.

Le mémoire déposé par la Fédération des cégeps peut être consulté en ligne.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de service aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. www.fedecegeps.ca.

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements : Louis St-Jean, Conseiller en communication - relations de presse, Téléphone : 438 600-8335 ; cellulaire : 438 365-7787