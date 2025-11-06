Planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029 - LES CÉGEPS DÉPLORENT LA FIN DU PEQ ET DEMEURENT DANS L'INCERTITUDE

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du dévoilement de la planification pluriannuelle de l'immigration pour la période 2026-2029, déposée aujourd'hui par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, la Fédération des cégeps déplore la fin du Programme d'expérience québécoise (PEQ) - volet Diplômés et prend acte des chiffres globaux présentés. Elle note toutefois l'absence d'orientations claires en ce qui a trait à la distribution des seuils annuels d'admission des étudiantes et étudiants internationaux pour l'année à venir, alors que les cégeps sont en pleine période de recrutement.

« Le réseau des cégeps est un partenaire de confiance du gouvernement pour l'intégration, la francisation et la rétention des talents formés ici. Pour que le Québec puisse se doter d'une planification véritablement complète, le gouvernement devra rapidement confirmer la marge de manœuvre des cégeps. Le temps presse : nous sommes déjà en période de recrutement pour la prochaine rentrée collégiale, qui se prépare des mois à l'avance. La disparition du PEQ prive le Québec d'un levier efficace pour retenir des diplômées et diplômés déjà intégrés, francisés et essentiels à la vitalité de nos régions. Nous attendons maintenant des clarifications sur les quotas d'admission », a indiqué Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Sur la question des quotas de CAQ

La planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029 ne détaille pas les intentions de distribution des quotas de Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) pour études. La Fédération des cégeps s'attend à un ajustement de ces quotas selon les réalités propres à chaque cégep, pour les étudiantes et étudiants internationaux qui veulent venir étudier, et souhaitent éventuellement travailler et s'établir au Québec. Comme l'a souligné le Commissaire à la langue française, le réseau des cégeps se distingue par son exemplarité dans le recrutement international, avec ses processus contrôlés, éthiques et responsables.

La Fédération réitère sa volonté de collaborer rapidement avec le gouvernement pour la suite des choses, dans l'intérêt du développement socioéconomique et culturel du Québec. Son mémoire déposé dans le cadre des consultations sur cette planification pluriannuelle de l'immigration, où se trouve formulé l'ensemble des recommandations du réseau collégial public, peut être consulté sur le site Web de la Fédération des cégeps.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. www.fedecegeps.ca

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements : Louis St-Jean, Conseiller en communication - relations de presse, Téléphone : 438 600-8335 ; cellulaire : 438 365-7787