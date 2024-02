MIRABEL, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Nolinor Aviation a annoncé la réintroduction d'un avion Boeing 737-200 dans sa flotte, marquant la première expansion de sa division nordique en trois ans. Cette initiative répond à la demande croissante d'avions efficaces et robustes capables d'opérer sur des pistes en gravier, particulièrement en raison du récent essor des activités minières au Nunavut stimulé par la poussée mondiale vers l'électrification.

Jean-Philippe Richard (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

Le 737-200, reconnu pour son adaptabilité aux terrains difficiles du nord, représente un investissement significatif pour Nolinor Aviation. Pendant plus de sept mois et avec des dépenses dépassant 3 millions de dollars, l'avion a subi d'importantes rénovations mécaniques. Ce modèle particulier occupe une position unique dans l'industrie aéronautique, étant le seul à posséder une certification Boeing pour les opérations sur pistes en gravier.

« La famille des 737 est parfaitement équipée pour opérer à travers le Canada, permettant à Nolinor de transporter des passagers et de fournir des services essentiels aux régions éloignées du nord », a déclaré Charles Sullivan, président de Boeing Canada. « Avec le soutien de l'équipe mondiale de service à la clientèle de Boeing, nous continuerons de soutenir le 737-200 pendant toute la durée de vie de la flotte. »

Marco Prud'Homme, président de Nolinor Aviation, a commenté : « Le consensus parmi les experts en aviation est clair - le 737-200 reste le choix optimal pour desservir les régions nordiques difficiles. Pendant la pandémie, nous avons stratégiquement ajusté la taille de notre flotte, mais nous revenons maintenant à notre capacité précédente. Cette réintégration est un témoignage de notre engagement envers le Nord et de notre confiance dans les capacités du 737-200. Avec le soutien continu de Boeing, nous prévoyons un avenir opérationnel long et durable pour cet avion, s'étendant sur plusieurs décennies. »

En plus de cette expansion de flotte, Nolinor Aviation travaille activement sur d'autres projets, avec des plans pour de futures annonces. Ces développements font partie de la stratégie plus large de la compagnie aérienne pour s'adapter aux demandes du marché en évolution et pour continuer à fournir des services de transport aérien spécialisés dans les régions nordiques.

À propos de Nolinor

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur leader de vols charters commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère à travers le Canada, les États-Unis et diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnue pour son engagement envers la sécurité, tant dans son équipement que dans ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code ATAI N5) est entièrement détenue par le trust familial Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols charter, offrant des services sur mesure pour répondre à des besoins de transport diversifiés. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com . Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

SOURCE Nolinor Aviation

Renseignements: Pour plus d'informations ou des demandes médiatiques, veuillez contacter : Karyane Boisjoli Desjardins de BDK, [email protected], 514 236-0501