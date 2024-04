MIRABEL, QC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Dans un contexte où l'industrie aéronautique fait face à une pénurie de pilotes, accentué par des défis réglementaires et les séquelles de la pandémie, Nolinor Aviation se distingue par une initiative audacieuse visant à valoriser et à retenir les talents au sein de son équipe. Reconnaissant l'importance cruciale de ses pilotes dans le maintien de la qualité du service qui fait la réputation de l'entreprise, la direction de Nolinor a annoncé une révision majeure de l'échelle salariale pour ses commandants de Boeing.

Cette nouvelle grille salariale prévoit une augmentation de salaire de 25% à 40%, positionnant le salaire de départ d'un nouveau commandant de Boeing 737 à 175 000 $, avec une progression jusqu'à plus de 250 000 $ au plus haut niveau. Cette initiative est complétée par une augmentation des jours de repos et par une future révision de l'échelle salariale des premiers officiers, affirmant l'engagement de Nolinor à offrir des conditions de travail optimales.

Le Président de Nolinor Aviation, Marco Prud'Homme, souligne l'importance de cette décision : « Chez Nolinor, nous sommes fiers des compétences exceptionnelles et de la dévotion de nos pilotes. Leur capacité à opérer dans des conditions extrêmes, que ce soit d'atterrir sur des pistes en gravier ou des lacs gelés, exige une reconnaissance à la hauteur de leur expertise. Cette révision salariale est un investissement dans notre capital le plus précieux, nos employés, et démontre notre détermination à rester le choix privilégié des talents dans l'aviation. »

Cette stratégie de rémunération, la plus généreuse parmi les compagnies opérant dans le nord du Canada et hautement compétitive au niveau national, vise à attirer et à retenir les meilleurs talents dans l'industrie. Elle s'inscrit dans une série d'initiatives prises par Nolinor pour contrer la pénurie de pilotes, dont le programme de formation « Devenir Pilote », permettant de préparer la relève et d'assurer un service ininterrompu et de haute qualité à ses clients.

Nolinor Aviation continue également d'investir dans la formation continue et le perfectionnement de ses pilotes, consolidant ainsi un niveau de compétence et d'expertise inégalé au sein de son équipe. Ces mesures reflètent l'engagement profond de Nolinor à promouvoir un environnement de travail où l'excellence et la passion pour l'aviation sont au cœur des préoccupations.

Cette initiative audacieuse de Nolinor Aviation réaffirme son rôle de leader dans le transport aérien spécialisé et son engagement à répondre efficacement aux défis du marché, tout en contribuant activement au développement économique du nord du Canada. Nolinor se positionne fièrement comme un employeur de choix, prêt à accueillir les professionnels de l'aviation désireux de faire partie d'une équipe d'exception.

À propos de Nolinor

Fondé en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur de premier plan de vols nolisés commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère au Canada, aux États-Unis, et vers diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnu pour son engagement envers la sécurité dans son équipement et ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code ATAI N5) est entièrement détenue par la fiducie familiale Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols nolisés, offrant des services sur mesure pour répondre à divers besoins de transport. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

