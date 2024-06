MIRABEL, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Nolinor Aviation est fière d'annoncer l'acquisition d'un deuxième Cessna 172 pour son programme Devenir Pilote. Ce Cessna 172 (C-172), riche en histoire et soigneusement restauré, sera mis à la disposition des employés de Nolinor Aviation, offrant ainsi une occasion exceptionnelle de formation de pilotes.

Nouveau Cessna 172 de Nolinor (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

Lancé en 2020, le programme Devenir Pilote a déjà permis à plus de vingt employés d'obtenir leurs licences de pilotes professionnels et de concrétiser leurs rêves de voler. Plus de dix d'entre eux sont maintenant actifs en tant que pilotes au sein de l'entreprise, témoignant du succès croissant et de l'importance accrue de ce programme.

Grâce à son programme Devenir Pilote, Nolinor Aviation a réussi à surmonter la pénurie de pilotes en fin de pandémie. Ce programme se distingue par son engagement incomparable envers le développement professionnel de ses employés, et constitue une réponse proactive de l'entreprise à un défi majeur de l'industrie de l'aviation, démontrant ainsi son engagement envers la pérennité de ses opérations et le maintien de ses normes de qualité. En prenant en charge l'intégralité des frais de formation, Nolinor offre à son équipe une occasion sans précédent de suivre leur passion pour l'aviation sans les contraintes financières habituelles.

Le nouveau Cessna 172 possède d'ailleurs une valeur sentimentale. Marco Prud'Homme, président de Nolinor Aviation, explique la décision du rachat de l'appareil : « À l'automne 2021, j'ai partagé sur un réseau social un message sur l'héritage entrepreneurial de mon grand-père Victorien, illustré par une photo d'époque de ce dernier devant son premier avion, un Cessna 172 immatriculé CF-HWO. Peu après cette publication, Simon Contant d'Air Tunilik nous a informé que cet avion avait été abandonné à Laval pendant plus de douze ans. Après une inspection initiale, la décision fut prise de racheter et de restaurer l'avion. »

Après des recherches approfondies et une restauration minutieuse réalisée par la firme Lila Design pour la livrée d'origine et Aviatech d'Alma pour les travaux de remise à neuf, représentant un investissement de plus de 275 000 $, l'avion restauré a été dévoilé pour la première fois le 30 mai 2024 lors du 11e Gala d'Intronisation du Panthéon de l'Air et de l'Espace du Québec. Cette présentation a également permis de rendre hommage à Victorien Prud'Homme et à sa famille pour leurs contributions remarquables au secteur aérien québécois.

À propos de Nolinor

Fondé en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur de premier plan de vols nolisés commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère au Canada, aux États-Unis, et vers diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnu pour son engagement envers la sécurité dans son équipement et ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code AITA N5) est entièrement détenue par la fiducie familiale Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols nolisés, offrant des services sur mesure pour répondre à divers besoins de transport. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

