Noémie Raymond reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie

SAINT-HYACINTHE, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Montérégie et Le Devoir, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie à la musicienne Noémie Raymond. Ce prix, assorti d'un montant de 15 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors de la soirée de remise des Prix en art et culture de la Montérégie.

La musicienne Noémie Raymond remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie. Photo : Marie-Ève LaBadie (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Le jury a été happé par la grande qualité du parcours artistique de Noémie Raymond. Elle se distingue par une volonté affirmée de rendre sa pratique artistique accessible au plus grand nombre, tout en continuant de briller sur les grandes scènes d'ici et d'ailleurs. Par la profondeur et la sensibilité de ses interprétations, elle sait toucher les cœurs et ravir les mélomanes. »

- Extrait des commentaires du comité d'évaluation du CALQ.

Biographie de Noémie Raymond

Artiste originaire de la Montérégie, Noémie Raymond a développé une carrière internationale après une formation aux États-Unis, tout en choisissant de s'ancrer durablement à Longueuil. Violoncelliste acclamée, elle a collaboré avec des virtuoses renommés tels Midori, Pinchas Zukerman, Yekwon Sunwoo et Jan Lisiecki. Elle s'est produite sur des scènes prestigieuses telles que Carnegie Hall, la Philharmonie de Berlin et Oji Hall à Tokyo. Comme soliste, elle s'est produite entre autres avec l'Orchestre du Centre National des Arts, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, l'Orchestre symphonique de Longueuil et l'Orchestre de la Francophonie. Son album Dialogues, salué par la critique, a été nommé aux Prix Opus 2026.

Elle est lauréate de concours nationaux et internationaux comme le Tremplin International du concours de musique du Canada, le International Schadt String Competition, le Prix d'Europe de l'Académie de musique du Québec ainsi que le Concours international de Musique et des Beaux-arts du Canada. Elle a été nominée comme Découverte de l'année aux Prix Opus 2026 et au Prix relève Télé-Québec 2025 pour la région de la Montérégie.

Parallèlement à ce rayonnement, elle s'investit activement dans la vie culturelle régionale à travers concerts, collaborations et initiatives structurantes. Engagée envers la création contemporaine, la relève et la médiation culturelle, elle multiplie les projets qui rapprochent la musique des publics. Sa démarche reflète une volonté forte de faire dialoguer une carrière internationale avec un engagement concret et durable pour la culture en Montérégie.

Finalistes

Artiste guidée par une démarche sincère et instinctive, Viviane Audet crée pour comprendre le monde et tisser des liens avec les autres. Son album Le piano et le torrent (2025), né d'un retour à l'essentiel, a connu un large rayonnement, culminant avec un Félix de l'album instrumental de l'année au Gala de l'ADISQ. Active sur scène, dans les médias et en musique de film, elle développe des projets portés par une forte dimension humaine, notamment en collaboration avec Robin-Joël Cool. Ancrée en Montérégie, elle s'investit activement dans sa communauté à travers des initiatives culturelles, éducatives et artistiques. Sa démarche témoigne d'un engagement profond envers la transmission, le rassemblement et le dynamisme culturel de son territoire.

Artiste passionnée au parcours atypique, Mélisande Gélinas-Fauteux explore depuis plus de 25 ans les liens entre tradition et modernité. Elle est cocréatrice de l'électrotrad, une signature artistique qui fusionne le patrimoine chanté et la musique électronique, lui ayant permis de faire rayonner son travail sur les scènes d'ici et à l'international. Ses nombreux albums, projets de recherche et spectacles, salués par la critique, ont récolté plusieurs prix et nominations, témoignant de la richesse de sa démarche. Profondément ancrée à Beloeil, elle contribue activement à la vitalité culturelle de sa région. Sa pratique reflète un engagement durable envers la transmission, l'innovation et la mise en valeur du patrimoine vivant.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montérégie

Fondé en 1977, Culture Montérégie a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation, l'ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L'organisme les représente et leur offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement culturel de la Montérégie.

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SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source :Samuel Gendron Mallet, Agent de communication, Culture Montérégie, 450 651-0694 / 1 877 651-0694, poste 223, [email protected]; Renseignements :Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]