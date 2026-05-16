Benoit Gauthier reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 16 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Côte-Nord et Le Devoir, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord au chef d'orchestre Benoit Gauthier. Ce prix, assorti d'un montant de 15 000 $, lui a été remis par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et production au CALQ, lors de la soirée de remise des Prix Excellence Culture Côte-Nord, tenue au Centre des arts de Baie-Comeau.

Le chef d'orchestre Benoit Gauthier remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord. Photo Margo Reed Studio: (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Le chef d'orchestre Benoit Gauthier se distingue par une direction musicale à la fois personnelle et attentionnée. Ses réalisations artistiques s'ancrent profondément dans le territoire tout en demeurant ouvertes sur le monde. Aujourd'hui, il fait rayonner la région nord-côtière jusqu'à New York. Tel le mouvement de la vague et de son ressac, il se nourrit de sa communauté autant qu'il lui redonne, dans un va-et-vient riche et inspirant. On perçoit l'élan puissant qui le pousse à se consacrer pleinement à son art, à sa collectivité et à l'avenir. » -- Extrait des commentaires du jury du CALQ

Biographie de Benoit Gauthier

Benoit Gauthier est un chef d'orchestre salué pour l'intensité et la profondeur de ses interprétations. Diplômé du Curtis Institute of Music, où il a occupé le poste de Conducting Fellow, il s'est perfectionné auprès de musiciens et pédagogues de renommée internationale, dont Yannick Nézet-Séguin, Ford Mylius Lallerstedt, Jim Ross, Robert Spano, Michael Stern, Noah Bendix-Balgley et Yuja Wang.

Engagé envers sa communauté, il fonde à l'âge de 16 ans l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN). Devenu une institution reconnue, l'OSCN présente aujourd'hui de grandes œuvres du répertoire et développe des tournées adaptées aux réalités géographiques de la région. En avril 2025, il dirigeait la création du Requiem de guérison du compositeur innu Alexis Volant, une œuvre pour solistes, chœur et orchestre poignante dédiée aux enfants des pensionnats autochtones. Une version pour orchestre de chambre est présentement en tournée sur la Côte-Nord.

Benoit Gauthier a récemment fait ses débuts au David Geffen Hall à New York avec l'Orchestre symphonique de l'Institut Curtis. Il collabore régulièrement avec l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre symphonique de Laval, l'Orchestre Métropolitain et divers ensembles au Canada et aux États-Unis. Lauréat du prix Jean-Marie Beaudet 2024 en direction d'orchestre, il a également été membre de l'Académie de direction d'orchestre de l'Orchestre Métropolitain (2021-2024). En 2025, il a été nommé parmi les « 30 musiciens classiques de moins de 30 ans à surveiller » par la CBC (Canadian Broadcasting Corporation).

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Côte-Nord

Culture Côte-Nord est un organisme de regroupement qui a pour mission de promouvoir et développer l'unicité culturelle nord-côtière en ralliant les passionné(e)s qui œuvrent à sa vitalité.



L'organisme, qui compte plus de 300 membres, offre différents services dont un programme de formation continue, de l'accompagnement pour les demandes de financement et de l'information aux artistes, aux artisan(e)s, aux organismes culturels, sociaux, économiques et municipaux en matière d'art et de culture.

Liens :

- Site Web de Benoit Gauthier

- Liste de tous les lauréats et lauréates des prix du CALQ

- Site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec

- Site Web de Culture Côte-Nord

- Site web du Devoir

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SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350, [email protected]; Renseignements : Marie-Hélène Beaudry, Agente de développement et communications Culture Côte-Nord, 1.866.295.6744 | 418.296.1450 poste 1, [email protected]