François-Guillaume Leblanc reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine et Le Devoir, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine au comédien, improvisateur et metteur en scène François-Guillaume Leblanc. Ce prix, assorti d'un montant de 15 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, à l'occasion d'une cérémonie organisée par Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine.

François-Guillaume Leblanc remporte le prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Edouard-Julien Blanchet (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Fort d'une feuille de route professionnelle impressionnante, François-Guillaume Leblanc a insufflé une nouvelle direction à sa carrière lors de son retour aux Îles, sa terre natale. S'il poursuit l'écriture, le jeu et les prestations solos dans divers contextes, il manifeste désormais un désir marqué de transmission de son art. La création de sa nouvelle troupe intergénérationnelle, son travail en santé mentale auprès des adolescent(e)s ainsi que les nombreux ateliers qu'il offre témoignent de cet engagement profond envers sa communauté. Par son grand professionnalisme et la remarquable qualité artistique de ses réalisations, il a un impact significatif sur la communauté madelinienne. » -- Extrait des commentaires du jury du CALQ

Biographie de François-Guillaume Leblanc

François-Guillaume Leblanc est un comédien physique, improvisateur et metteur en scène originaire des Îles de la Madeleine. En près de trente ans de carrière, son exploration des arts de la scène lui a permis de développer un style unique qu'il nomme cartoon scénique, situé à mi-chemin entre le théâtre, le mime et le clown. Son approche met de l'avant l'expression corporelle et le bruitage vocal pour créer des histoires peuplées de multiples personnages.

Il est le fondateur de la compagnie le Théâtre Biscornu ainsi que de la troupe de bouffon Hommeries!, au sein desquelles il a créé et présenté plusieurs spectacles, tant au Québec qu'à l'international. Depuis 2008, il a œuvré comme clown et spécialiste comique pour le Cirque du Soleil dans les spectacles OVO, Kooza et ECHO. Il est également improvisateur au sein de la Ligue d'Improvisation Madelinienne.

Depuis son retour aux Îles, il souhaite activement développer le clown et l'improvisation dans l'archipel. Il a fondé le collectif en art clownesque Foutiyayaï, dont le premier spectacle, Amârrable, a été présenté en 2024. Il offre des ateliers d'improvisation et de clown dans des écoles primaires, secondaires et de cirque, ainsi que dans des maisons des jeunes et auprès de groupes d'adultes. Il a également conçu un atelier-conférence portant sur le clown et la santé mentale destiné aux adolescent(e)s.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine

Créée en 1990, Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine permet non seulement de dynamiser la vie culturelle et d'apporter du soutien aux artistes et aux organismes culturels du territoire, mais concourt également à affirmer la contribution importante du secteur des arts et de la culture au développement socio-économique de l'archipel. Sa mission est de veiller à l'épanouissement et au rayonnement des arts et de la culture des Îles.

Liens :

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350, [email protected]; Renseignements :Marie-Eve Boucher, Direction, Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, [email protected], 418 986-3083, poste 309