Noël en famille, avec le personnel et les résidents dans les EPC !

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les établissements privés conventionnés se distinguent par la gestion de proximité, des soins de santé et de services supérieurs, des rapports collégiaux entre les membres du personnel où le résident est au cœur de toutes les actions de l'ensemble des personnes y œuvrant. Les EPC sont donc des milieux de vie pour lesquels le personnel, les proches et les résidents jouent tous un rôle essentiel, en synergie. C'est pourquoi cette année, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) a élargi sa campagne de Noël, #EPCmonmilieudevie, afin de célébrer ce qui est la force motrice des CHSLD membres de l'AEPC.

L'objectif premier de cette campagne, comme par le passé, est de stimuler les visites en CHSLD et d'autre part de célébrer ensemble ces établissements qui procurent des soins et des services pour les résidents, du travail stimulant et valorisant pour le personnel.

La campagne se déroulera sur Facebook et Twitter entre le 17 décembre 2018 et le 1er janvier 2019 et le mot-clic de la campagne est #EPCmonmilieudevie.

Citation

« Voulant faire le contrepoids de l'image triste, souvent véhiculé, de la vie en CHSLD, les membres de notre association s'unissent pour assurer aux aînés et aux adultes hébergés dans nos établissements un beau Noël entouré des leurs et en présence du personnel dévoué de nos centres. Notre objectif est que nos 7 000 résidents aient de la visite pendant la période des fêtes, qu'ils soient heureux avec leurs proches et le personnel qui les accompagnent. Partagez ces instants magiques sur les réseaux sociaux pour que tous les Québécois et Québécoises puissent en profiter! J'invite les CHSLD du Québec à faire de même. » -- Annick Lavoie, directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés.

À propos de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Le secret le mieux gardé depuis 60 ans - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Les établissements de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents.

