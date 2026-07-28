Nobu va ouvrir un hôtel, un restaurant, des villas et des résidences à Monte Rei dans l'Algarve orientale, au Portugal

Posé dans son écrin de plus de 1 000 acres de campagne préservée dans l'Algarve orientale, au Portugal, et organisé autour de son célèbre parcours de golf Jack Nicklaus, l'ensemble sera la quintessence de l'approche incomparable de Nobu en matière d'hôtellerie de luxe, de cuisine d'un genre nouveau, de design intemporel et de service intuitif. Alors que Nobu étend sa présence au Portugal, ce nouveau venu dans le portefeuille européen en pleine croissance de la marque est une nouvelle expression du mode de vie qui caractérise Nobu dans l'Algarve orientale : villégiature toute l'année et lien étroit avec l'environnement et le littoral pittoresques de la région.

Le Nobu Hotel comprendra 100 chambres et suites, un restaurant emblématique de Nobu et des équipements soigneusement sélectionnés. Le développement comprendra également 21 000 mètres carrés de villas et de résidences Nobu, offrant aux propriétaires et à leurs invités la possibilité d'adopter le mode de vie Nobu dans le cadre exceptionnel de Monte Rei.

Pendant près de deux décennies, Monte Rei s'est forgé une réputation internationale grâce à son golf primé, sa qualité de service exceptionnelle, sa communauté résidentielle et son emplacement privilégié dans l'une des régions balnéaires les plus caractéristiques du Portugal. La prochaine phase de son développement reposera sur ces bases, créant une destination plus complète toute l'année pour les résidents, les membres et les invités tout en préservant l'intimité et l'authenticité qui ont longtemps défini ce lieu de villégiature.

Une équipe internationale de concepteurs réputée a été nommée pour donner forme au projet, y compris DSA Architects et le Rockwell Group, le studio d'architecture et de design de renommée internationale et partenaire de longue date de Nobu. Ensemble, l'équipe développera une vision cohérente de l'architecture et de l'intérieur qui intègrera parfaitement la sobriété du design Nobu au paysage de Monte Rei et au caractère de l'Algarve orientale.

« Monte Rei offre une rare combinaison de beauté naturelle, d'intimité et de réputation bien établie pour le golf et la vie résidentielle exceptionnelles » a déclaré Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality. « Avec Norfin, nous avons l'occasion de créer une destination Nobu particulière profondément ancrée dans l'Algarve orientale tout en proposant une accueil, une restauration, un design et un service qui font la réputation de la marque dans le monde entier. »

« Il s'agit d'une étape importante pour Monte Rei » a déclaré Miguel Mateus, PDG de Norfin. « Ce lieu de villégiature est depuis longtemps reconnu pour la qualité de son golf, de son service et de son environnement résidentiel. Nous misons maintenant sur cet héritage avec une ambition plus large pour la destination, qui réunit un accueil de classe mondiale, une vie résidentielle exceptionnelle et des expériences de loisirs soigneusement conçues.

Notre partenariat avec Nobu est essentiel à la réalisation de cette ambition. Il introduit l'une des marques d'hôtellerie de luxe les plus reconnues au monde dans l'Algarve orientale, avec un hôtel Nobu, un restaurant Nobu et des résidences de marque qui renforceront encore davantage l'attrait international de Monte Rei tout en complétant l'investissement plus large dans l'ensemble du complexe. »

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SOURCE NOBU HOSPITALITY

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