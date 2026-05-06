Apporter une nouvelle expression du mode de vie Nobu dans un comté historique de l'Angleterre, enraciné dans la nature, le bien-être et l'évasion

NEW YORK, 6 mai 2026 /CNW/ - Nobu Hospitality a le plaisir d'annoncer ses plans pour une nouvelle destination distinctive en partenariat avec Woolfox, marquant l'ouverture d'un hôtel, d'un restaurant et d'une collection de résidences de marque Nobu implantés sur 185 acres dans la campagne la plus pittoresque d'Angleterre.

Situé au cœur du comté de Rutland, près de la ville géorgienne de Stamford, le projet représente le premier concept du genre dans le portefeuille de Nobu Hospitality, une escapade à la campagne façonnée par la nature, l'espace et un rythme de vie plus lent. Réunissant le mélange caractéristique de Nobu d'hôtellerie de luxe, de restauration de classe mondiale et de vie raffinée, le développement offrira aux membres, aux invités et aux résidents la possibilité de se déconnecter du rythme de la vie quotidienne et de renouer avec le paysage, les saisons et le pouvoir réparateur du plein air, tout en signalant une évolution réfléchie de la marque vers des retraites raffinées à la campagne.

Le complexe Nobu Woolfox comprendra des chambres et des suites avec vue sur le lac, un restaurant et un bar Nobu caractéristiques, des espaces de restauration et de boissons, un spa, ainsi qu'une collection de résidences de marque, créant ainsi une nouvelle destination de luxe dans la campagne anglaise. Les plans comprennent également de vastes équipements de bien-être et de loisirs, avec un spa, une piscine et une salle de sport dédiés, ainsi que des espaces paysagers conçus pour tirer le meilleur parti du cadre de Woolfox. Nobu Woolfox sera positionné comme une destination et un club privé, offrant un cadre rural distinctif tout en restant facile d'accès.

Le comté de Rutland est devenu une destination de plus en plus recherchée, connue pour ses paysages préservés, ses villages anglais historiques et ses bourgs marchands, avec des activités de plein air centrées autour de Rutland Water, l'un des plus grands réservoirs artificiels d'Europe. Offrant un accès direct à des sentiers pittoresques pour la marche et le vélo, ainsi que la voile, les sports nautiques et la pêche à la mouche, la région offre une connexion riche au plein air, tandis que Stamford et Burghley House à proximité rehaussent son attrait en tant que destination toute l'année. Idéalement situé, Woolfox se trouve à environ une à deux heures de grandes villes, dont Londres, Cambridge, Birmingham et Manchester, offrant à la fois un sentiment d'évasion à la campagne et un accès pratique aux principaux centres commerciaux et culturels.

« C'est un lieu vraiment exceptionnel au cœur de l'Angleterre, entouré de paysages vallonnés chargés d'histoire et de la campagne anglaise typique », a déclaré Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality. « Pour la première fois dans notre portefeuille, nous avons l'occasion à Nobu Woolfox de créer une expérience de retraite à la campagne spéciale qui offre toutes les caractéristiques de Nobu, mais dans un cadre défini par la nature, la tranquillité et un sentiment d'évasion. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Woolfox afin d'imaginer et de concevoir une retraite véritablement distinctive dans la campagne anglaise. »

Chris Riddle, cofondateur de Woolfox, a affirmé : « Nous sommes heureux de nous associer à Nobu pour offrir sa première destination rurale dans une partie vraiment spéciale de la campagne anglaise. Depuis le tout début, notre rêve pour Woolfox a été de créer un endroit où les gens peuvent ralentir, se reconnecter et passer du temps de qualité ensemble, loin du rythme de la vie quotidienne. Ce partenariat marque un nouveau chapitre passionnant de ce parcours. Nobu est célébré dans le monde entier, non seulement pour sa cuisine exceptionnelle mais aussi pour le soin, la chaleur et l'attention qu'elle apporte à chaque expérience client.

Ensemble, nous partageons la vision de créer quelque chose de vraiment spécial, un lieu où la magie de Nobu peut être vécue dans un cadre rural paisible, offrant quelque chose de rare, de mémorable et de profondément personnel à chaque visiteur. »

Le projet reflète la demande continue de destinations axées sur l'expérience qui combinent l'hôtellerie, le bien-être, la restauration et la vie dans des lieux uniques. Avec ce nouveau complexe, Nobu Hospitality et Woolfox visent à introduire une nouvelle expression du mode de vie Nobu - une expression définie non pas par l'énergie d'une ville, mais par le luxe tranquille de la campagne.

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SOURCE Nobu Hospitality

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